Serie TV di The Last of Us, svelata ufficialmente la durata di tutti gli episodi

Con il debutto della serie TV di The Last of Us ormai sempre più vicino, iniziano a emergere i primi dettagli ufficiali dello show prodotto da HBO, particolarmente atteso dai fan di casa PlayStation e non solo.

L’adattamento televisivo della prima avventura di Ellie e Joel (trovate The Last of Us Part I in offerta per il Black Friday su Amazon) sarà particolarmente ambizioso e curato in ogni singolo dettaglio: l’intento è chiaramente quello di non tralasciare nulla e di raccontare il tutto in maniera ancora più approfondita.

In vista del lancio ufficiale della serie, che in Italia sarà trasmessa da Sky a partire dal 16 gennaio, la Writers Guild of America ha registrato ufficialmente tutti i riconoscimenti della Stagione 1, svelando anche quale sarà la durata ufficiale di ogni singola puntata.

In linea con gli standard di altre serie TV di spessore prodotte da HBO, sembra che tutti i 10 episodi di The Last of Us avranno una durata media di circa 60 minuti, corrispondenti dunque a circa un’ora per puntata.

La lista completa, che trovate al seguente indirizzo, ci svela inoltre che Neil Druckmann, oltre ad aver contribuito alla realizzazione delle prime due puntate, ha diretto e scritto anche l’episodio 8 della prima Stagione.

Sono in molti a pensare che tale puntata potrebbe narrare gli eventi del DLC Left Behind, anche se al momento non è ancora arrivata alcuna conferma in tal senso.

Writing credits for season 1 have been registered with the WGA (Writers Guild of America)

•Episodes 1 and 2 may have been combined in the edit.

(10 eps – 9 eps)

• Length: 60 minutes

• Druckmann wrote episode 8 (supposedly the Left Behind episode) pic.twitter.com/b4fVdqxBGa — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) November 20, 2022

Ricordiamo che la serie TV di The Last of Us narrerà nuovamente le avventure del primo capolavoro di Naughty Dog, con Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey che interpreterà Ellie, con Craig Mazin come showrunner.

Sembrerebbe ormai tutto pronto per l’imminente messa in onda della serie, che non dovrebbe subire alcun ritardo: se dovessero arrivare ulteriori aggiornamenti o novità ufficiali, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

In attesa di vedere definitivamente la serie TV in azione, uno dei designer ha già anticipato ai fan che lo show avrà momenti autentici e terrificanti, dimostrando una grande fedeltà con il videogioco originale. Come ulteriore dimostrazione del grande lavoro svolto fino a questo momento, c’è chi ha deciso di ricreare il teaser utilizzando proprio The Last of Us Part I.