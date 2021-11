Fallout, la serie TV è ancora “viva”? Risponde Todd Howard

Della serie TV di Fallout si parla ormai da diverso tempo: si tratta di uno degli adattamenti più attesi dai fan dei videogiochi, ma del quale al momento sono disponibili ben poche informazioni.

In occasione di una sessione AMA (Ask Me Anything) su Reddit, il game director Todd Howard ha avuto modo di rispondere a tante domande della community, svelando anche come stanno procedendo i lavori sulla serie TV di Fallout.

Al momento sappiamo infatti soltanto che è in lavorazione presso Amazon e chi saranno gli showrunner, con collaborazioni davvero illustri.

Non è inoltre chiaro se si tratterà di un adattamento fedele di uno dei videogiochi o di una storia completamente nuova, ma ciò che è certo è che sarà una produzione fuori di testa.

Come riportato da GamesRadar+, l’utente Reddit protoflufff ha colto l’occasione per chiedere a Todd Howard se la serie TV di Fallout fosse stata cancellata, dato che non si avevano avuto più notizie ufficiali.

Un dubbio sicuramente più che lecito, dato che è passato ormai più di un anno dall’annuncio e che non c’è stata l’occasione di vedere nemmeno una nuova immagine.

Todd Howard ha dunque tranquillizzato il fan, dicendo che i lavori per la serie stanno andando avanti e che «non vede l’ora di lavorare con Jonah, Lisa e Amazon».

Ricordiamo infatti che Lisa Joy e Jonathan Nolan sono gli showrunner della serie TV dedicata a Fallout, conosciuti soprattutto per il loro precedente lavoro sullo show HBO Westworld.

Purtroppo non ha però voluto svelare nessun’altra novità sull’adattamento televisivo finanziato da Amazon, motivo per cui toccherà aspettare un nuovo reveal ufficiale dei diretti interessati.

In ogni caso, la notizia che la serie non è stata cancellata e che i lavori stanno continuando a procedere rappresenta una buona notizia per la community, che adesso dovrà solo munirsi di un po’ di pazienza.

Il futuro del franchise è sicuramente roseo: Todd Howard ha anche confermato che Fallout 5 si farà, nonostante possa ancora mancare molto tempo.