Meglio di una sedia da gaming c’è solo una poltrona da gaming: la trovate su Amazon in offerta!

La sedia da gaming rappresenta oggi il desiderio del videogiocatore che punta alla postazione al top, ed il mercato è ormai pieno di offerte ed alternative validissime tra cui scegliere. Anche IKEA si è buttata nel mondo dei prodotti da gaming! Ma c’è qualcosa di meglio della sedia da gaming, ed è la poltrona da gaming Vinsetto, il prodotto che vi consigliamo oggi negli sconti Early Black Friday di Amazon dedicati alle sedie gaming.

Partiamo dalle dimensioni, perché la poltrona Vinsetto è una sedia da gaming che non passa inosservata. Le dimensioni sono 65x70x109-115 cm, è testata per sostenere fino a 124kg di peso, e la base a piedistallo la rende stabile come nessun altra sedia da gaming presente sul mercato.

Ovviamente la poltrona Vinsetto è costruita con un design ergonomico. Bottitura con gommapiuma ad alta densità e rivestita in PVC, questa sedia offre un comfort ottimale sia nel tempo libero, nelle sessioni di gioco più intense, e nel caso la vostra postazione sia anche il vostro ufficio. La funzione dondolo permette di oscillare avanti e indietro nei momenti di riposo, così come di girare a 360 gradi con la poltrona.

Ed ovviamente completamente regolabile. Non solo la poltrona Vinsetto può essere regolata in altezza, ma grazie ai braccioli pieghevoli permette di spingere la sedia completamente sotto la scrivania per occupare meno spazio. Tutta questa bellezza, in un elegante nero con finiture bianche, oggi potete acquistarla per €125,98 contro i €161,95 di listino, con uno sconto del 22% sul prezzo originale.

