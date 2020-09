Le migliori sedie gaming | Settembre 2020

Le nostre sessioni videoludiche possono portarci via tantissimo tempo, sopratutto nel caso di videogiochi che ci piacciono particolarmente. A volte noi giocatori facciamo fatica ad accorgerci di quanto tempo passiamo seduti davanti al nostro passatempo preferito ed una sedia qualunque o di fortuna potrebbe risultarci scomoda o, peggio ancora, causare una nostra postura sbagliata. Tenendo conto della popolarità sempre più crescente del medium videoludico, è facile comprendere come mai il mercato delle sedie gaming sia anch’esso in continua espansione. Se mantenuta nel tempo, una scorretta posizione seduta potrebbe comportare seri problemi di salute e riteniamo dunque fondamentale che ogni giocatore particolarmente appassionato possieda una sedia particolarmente indicata alle sue esigenze. Ma quali sono le migliori sedie da gaming? Questa è una domanda alla quale cercheremo di dare una risposta, ma prima di addentrarci ulteriormente dovrete cercare di capire quale tipo di sedia ritenete l’ideale per la vostra stanza.

Vi sono tantissime tipologie di sedie disegnate per i videogiocatori, rendendo potenzialmente difficile l’orientamento all’acquisto del prodotto ideale. In questo articolo, che andremo aggiornando ogni mese, noi di SpazioGames abbiamo deciso di venirvi incontro individuando sei diverse categorie di sedie gaming, all’interno delle quali abbiamo scelto per voi quelli che riteniamo essere i migliori prodotti. Vi consigliamo dunque di osservarli con attenzione, in maniera da poter capire immediatamente quale sia più indicato per le vostre esigenze. Nelle nostre scelte abbiamo tenuto conto di diverse caratteristiche fondamentali che non vanno mai trascurate nella scelta della sedia, tra cui spiccano sicuramente la comodità, la resistenza dei materiali, quanto peso riescono a reggere ed anche la fascia di prezzo. Abbiamo inoltre tenuto conto della disponibilità attuale di Amazon, da noi scelto perché ritenuto il miglior negozio online per affidabilità, sicurezza e per la ricerca dei prodotti al prezzo più conveniente.

Le migliori sedie gaming

DXRacer Formula F11 – La migliore sedia racing

DXRacer è un’azienda che è ormai una certezza nel campo delle sedie da gaming, specializzata nella creazione dei migliori prodotti per videogiocatori. La loro Formula F11 è una delle migliori sedie racing, quel tipo di prodotto cioè ideato per essere facilmente mobile grazie alle rotelle incorporate di alta qualità che scivolano senza problemi su tutte le superfici lisce. Progettata per gli eSports, la DXRacer Formula F11 include un cuscino lombare ed un poggiatesta per garantire una comodità ottimale anche per lunghe sessioni di gioco davanti alla vostra console o PC, oltre ad avere sempre la migliore postura possibile. L’imbottitura è inoltre di alta qualità, in schiuma fredda e traspirante con un elegante rivestimento in finta pelle e che aiuta dunque a mantenere sempre una postura corretta, prevenendo possibili mal di schiena. Lo schienale è regolabile fino a 135° ed il telaio è in robusto acciaio, con la base a ruote invece intarsiata in alluminio. Resistente e confortevole, questa sedia è in grado di reggere un peso fino a 150kg.

Game Over Chaise Longue – La migliore poltrona a sacco

Se siete alla ricerca di una poltrona a sacco adatta per il gaming e non volete badare a spese, allora vi consigliamo senza remore questo prodotto, realizzato da giocatori per i giocatori. Questa Bean Bag è disegnata per garantire il massimo comfort possibile anche dopo intense ore di gioco, perchè è in grado di adattarsi perfettamente alla forma del vostro corpo. La Game Over Chaise Longue è dotata di tasche laterali per poter conservare comodamente sia i controller che i vostri spuntini, inoltre possiede un cinturino appositamente realizzato per tenere al sicuro le vostre cuffie. Questo prodotto è inoltre ignifugo e realizzato in poliestere, presentando anche una comoda cerniera per impedire che le perline EPS fuoriescano, consentendone anche la ricarica qualora sia necessario. Entrambi i lati del pouf includono delle prese d’aria per garantirne la circolazione. Il prodotto è inoltre resistente all’acqua, permettendovi di pulirlo facilmente con un semplice panno. L’articolo è disponibile in tante differenti colorazioni.

Avanti Trendstore Poltrona Musicale – La migliore a dondolo

Questo prodotto di Avanti Trendstore dal design sportivo è una comoda poltrona a dondolo musicale, con diffusori surround e subwoofer integrati. Si tratta di una poltrona ideata per permettere ai videogiocatori di immergersi nella musica stando comodi, non solo mentre stiamo giocando al nostro titolo preferito ma magari anche mentre guardiamo un film. Ha un sistema stereo integrato 2,1 e l’entrata audio attraverso un cavo jack, per poterlo collegare a qualunque dispositivo a nostra scelta. La Poltrona Musicale Avanti Trendstore è in ecopelle con schienale in tessuto traspirante, per poter rimanere distesi a lungo senza essere mai scomodi. Un prodotto facile da usare e da posizionare, in quanto viene consegnato già montato ed è comodamente ripiegabile, per occupare meno spazio quando non viene utilizzato. Questa accattivante poltrona è attualmente disponibile quattro colorazioni differenti.

CLP Tarmac Racer TR360 – La migliore con il piedistallo

Se vi attrae l’idea di avere il sistema stereo integrato ma preferite avere una poltrona più “tradizionale”, allora il nostro suggerimento è di lanciarvi su questo prodotto senza indugio. A differenza delle poltrone racing, il piedistallo permette la rotazione completa a 360° rimanendo sempre fermo sul posto, rendendola una scelta ideale per chi possiede una postazione “fissa” e non mobile. Questa poltrona include gli altoparlanti stereo 2.1 su entrambi i lati del poggiatesta, dandoti la possibilità di regolare in ogni momento sia il volume che i bassi. La CLP Tarmac Racer TR360 offre la possibilità di collegare i propri dispositivi non solo tramite jack e porta USB, ma anche senza fili grazie alla connessione Bluetooth. La poltrona è rivestita in similpelle e comodamente imbottita, per risultare ampia e confortevole in ogni situazione e per qualunque giocatore, ed è in grado di reggere un peso fino a 120 kg. Il piedistallo è antigraffio ed i braccioli sono facilmente regolabili. Una poltrona gaming elegante, resistente e disponibile in cinque diverse colorazioni.

Playseat Evolution Alcantara – La migliore postazione da gaming

Se siete alla ricerca di una postazione da gaming professionale, non avete particolari limiti di budget e siete appassionati di giochi di corsa, il nostro consiglio è sicuramente di buttarsi su questo prodotto Playseat, un’azienda specializzata nella realizzazione di prodotti per i veri pro gamers. Si tratta di un vero e proprio sedile da auto, elegantemente rivestito in alcantara e con rifiniture di qualità. Playseat Evolution Alcantara è completamente regolabile a proprio piacimento, motivi per cui viene utilizzato anche dai piloti professionisti ed adatto perfino ai giocatori più giovani. Questa postazione da gaming è inoltre facile da assemblare e richiudere, grazie ad un sistema di chiusura appositamente brevettato. La struttura è in acciaio nero verniciato ed è compatibile con la maggior parte dei volanti e pedaliere presenti sul mercato, per un’esperienza di racing simulativo senza eguali. In grado di reggere un peso fino a 122 kg, questo è sicuramente il prodotto consigliato a chi vuole avere la migliore esperienza di corsa possibile, rimanendo seduti comodamente a casa nel miglior comfort possibile.

SONGMICS Poltrona Girevole – La più economica per l’ufficio

Se invece state semplicemente cercando una buona sedia ideale anche per l’ufficio e sufficientemente economica, la vostra migliore opzione è sicuramente la poltrona low-cost di Songmics. Si tratta di una poltrona direzionale con rivestimento in similpelle ed imbottita con spugna di alta densità. Resistente alla deformazione e con un design ergonomico adatto al proprio corpo, la Poltrona Girevole Direzionale SONGMICS presenta ruote silenziose ed in grado di non usurare il pavimento, oltre ad essere in grado di reggere un peso fino a 150 kg. Lo schienale ha un’inclinazione meccanica tra i 90° ed i 110° ed un’altezza regolabile di 10 cm. Attualmente disponibile in tre diverse colorazioni, questo prodotto è l’ideale per chi vuole avere una scelta sicura, poco costoso ma comunque caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

BAKAJI Poltrona Gaming – La più confortevole

Se siete degli appassionati di videogame alla ricerca di una poltrona adatta per le vostre sessioni di gioco, questo prodotto potrebbe fare al caso vostro. La poltrona presenta infatti un design moderno ed include uno schienale reclinabile, poggiatesta, poggiapiedi ed un cuscino lombare, il tutto ricoperto da una morbida spugna ad alta densità. Include anche due comode tasche laterali, per tenere sempre a portata di mano i vostri accessori preferiti. La BAKAJI Poltrona Gaming è realizzata in ecopelle di alta qualità ed è disegnata per permettere una facile circolazione del sangue anche dopo svariate ore di gaming intenso. E se volete usarla anche per attività che non siano videoludiche, vi basterà spingervi con la schiena per scegliere tra due diverse reclinazioni, sia per una visione più comoda della TV che per momenti di semplice riposo. I due comodi braccioli si adatteranno alla posizione delle vostre braccia e vi aiuteranno a mantenere sempre una posizione corretta e rilassante allo stesso tempo. Questa poltrona dal comfort eccezionale è attualmente disponibile in tre colorazioni distinte.

CLP Gaming Heat – La migliore sedia racing con poggiapiedi

Se vi interessa l’idea di avere un poggiapiedi incorporato ma volete restare su una sedia gaming più classica, vi consigliamo di tenere d’occhio questo prodotto. Questa sedia gaming dal design sportivo è disegnata per essere utilizzata in lunghe sessioni di gioco, grazie ad il proprio doppio cuscino lombare e cervicale e ad uno schienale facilmente inclinabile. L’esclusivo meccanismo di oscillazione sarà infatti in grado di rendere la vostra seduta continuamente dinamica ed eccezionalmente comoda. CLP Gaming Heat è rivestita ed imbottita in similpelle 100% poliuretano, il che non garantisce soltanto un comfort ottimale ma la rende anche facile da ripulire. Questo prodotto è munito di 5 ruote anti-attrito ed è disponibile in tantissime colorazioni, per permettervi di personalizzare al meglio la vostra stanza.

Game Over Bean Bag – La migliore poltrona a sacco sotto i 100€

Questo prodotto è disegnato per chi vuole avere una poltrona a sacco disegnata per il gaming ma vuole contemporaneamente riuscire a risparmiare soldi. La poltrona imbottita è in grado di adattarsi perfettamente alla forma del vostro corpo e di permettere all’aria di circolare allo stesso tempo. Grazie ad una funzione di ventilazione che si attiverà una volta seduti, l’aria in eccesso sarà infatti in grado di uscire liberamente ed impedire alle cuciture di danneggiarsi. La Game Over Bean Bag presenta una doppia cucitura ed una fodera interna per impedire alle perle in EPS di alta qualità di uscire e consentirne anche l’eventuale ricarica. Presenta inoltre delle comode tasche laterali, ideali per il posizionamento dei vostri controller gaming. Realizzato in poliestere ignifugo e resistente all’acqua, questo prodotto è disegnato per durare il più a lungo possibile senza offrire compromessi a livello di comfort ed è disponibile in tre uniche colorazioni.

Bakaji Sedia Gaming Devil – La migliore sedia racing sotto i 100€

Se il vostro budget non è particolarmente elevato ma volete comunque una sedia racing performante, Bakaji ha pensato a voi con questo intrigante prodotto. Il design aggressivo richiama le sedute tipicamente viste nelle auto da corsa. Presenta uno schienale ergonomico con cuscino lombare e poggiatesta rimovibili ed imbottiti di spugna ad alta densità. Possono essere anche facilmente regolati lungo lo schienale grazie alle apposite cinghie. Lo schienale della Bakaji Sedia Gaming Devil è inoltre completamente reclinabile e realizzato interamente in ecopelle. La struttura della base è realizzata in Nylon ed è dotata di un pistone a gas per regolare l’altezza fino ad un massimo di 53 cm. Le cinque ruote sono inoltre antigraffio ed ideali per qualunque tipo di pavimento. Disponibile sia in versione rossa che blu.

Come scegliere una sedia da gaming

Ergonomia

Nella valutazione delle migliori sedie gaming, è indispensabile tenere conto dell’ergonomia della postazione che si vuole andare a costruire. Differenti design di sedie offrono differenti tipi di esperienza: quando dovete soppesare il vostro acquisto, tenete conto della durata delle vostre sessioni, del tipo di gioco con il quale trascorrete maggior tempo e, di conseguenza, della postura che vi sarebbe più comodo tenere. In base a ciò, è opportuno soppesare la presenza o meno di cuscini lombari e supporti per la testa, la regolabilità dei braccioli, la reclinabilità dello schienale, l’altezza personalizzabile, l’angolo di inclinazione e la presenza o meno di un poggiapiedi. Puntare su una sedia in stile racing o su una poltrona a sacco ha ovviamente target differenti: tenete conto dell’esperienze che cercate per valutare il tipo di postura di cui avete bisogno per mantenere costantemente una postura corretta e confortevole allo stesso tempo.

Resistenza

Ogni giocatore ha una sua corporatura ed è per questo che, al di là della comodità, è sempre bene tenere conto anche della resistenza della sedia da gaming che si intende acquistare. Una soluzione non ideale per il vostro peso non sarebbe un buon investimento, mentre chi è solito mangiare o bere seduto sulla sua postazione dovrebbe valutare l’acquisto di una poltrona realizzata con tessuti idrorepellenti e facili da pulire.

Mobilità

Altro aspetto da tenere sempre in considerazione per scegliere la miglior sedia gaming ideale per le vostre esigenza è anche la mobilità. Se avete una postazione statica – ossia giocate sempre nella stessa stanza, alla stessa scrivania – ha senso che valutiate anche sedie gaming che fanno a meno di ruote, o che dispongano di ruote frenanti. Se, invece, vi spostate dalla postazione di lavoro a quella da gioco, per un trasporto più agile della vostra sedia è raccomandato puntare su una soluzione dotata di ruote.

Materiali

Uno dei fattori principali da tenere in considerazione è la tipologia dei materiali con cui è stata realizzata la sedia da gaming. Una imbottitura di qualità indicherà una maggiore longevità della sedia da gaming. Le migliori imbottiture sono sicuramente quelle in memory foam, materiale in grado di adattarsi perfettamente alla forma del vostro corpo, e la schiuma a celle aperte o chiuse, che garantiscono rispettivamente una maggiore traspirazione o impermeabilità del prodotto. La gommapiuma ad alta densità rappresenta comunque un buon compromesso grazie alla sua resistenza, mentre la variante a bassa densità perderà efficacia nel tempo. La fibra di poliestere ed il poliestere compresso sono anch’essi materiali economici, ma che a differenza dei materiali di qualità più elevata perderanno la propria forma nel tempo. Il rivestimento della sedia sarà invece solitamente in stoffa o in finta pelle. La stoffa è un materiale difficile da pulire ma che garantisce un’ottima traspirazione, mentre la finta pelle potrà essere ripulita facilmente ma sarà meno confortevole durante le stagioni più calde.