La scrittrice di Tomb Raider non ne poteva più del padre di Lara

La serie Tomb Raider è sicuramente una delle più amate e rappresentative del mondo videoludico, e ha fatto sì che la sua protagonista, Lara Croft, diventasse una delle eroine più iconiche dell’intero medium.

Dopo aver da poco festeggiato i 25 anni della saga, che è tornata in auge negli ultimi anni grazie alla trilogia reboot di Crystal Dynamics, torniamo adesso a parlare delle avventure della giovane Lara.

Recentemente si è espressa su Twitter la scrittrice degli ultimi capitoli della serie, soffermandosi su un particolare aspetto della trama che, a quanto pare, avrebbe dovuto toccare tematiche differenti.

Rhianna Pratchett ha infatti affermato di non essere stata particolarmente convinta dell’attenzione riposta in Rise of the Tomb Raider sul padre di Lara Croft.

La scrittrice ha spiegato che la decisione di focalizzarsi sulla figura paterna della protagonista era fuori dal suo controllo, ed era stata dettata dall’alto.

Nonostante non sia stata per niente d’accordo con la scelta narrativa, Pratchett ha dovuto però venirne a patti per fare il suo dovere e portare a termine il lavoro.

A quanto sembra, inoltre, la stessa ha spiegato come la ragione della sua reticenza nei confronti dell’argomento fosse legata a una questione dalle sfumature personali.

L’autrice ha raccontato di come non fosse per niente fan delle persone che sono «definite dalle azioni del proprio padre», anche perché con ciò si anche data l’impressione di voler allontanare la visione di una Lara indipendente a favore di quella di una giovane donna che ha come unico obiettivo quello di seguire le orme del proprio genitore.

Pratchett, ricordiamo, è infatti figlia del famoso scrittore Terry Pratchett e ha lei stessa per tutta la carriera avuto a che fare con i riferimenti costanti al genitore – un po’ come Lara.

Speaking as someone that often gets defined by her dad, I’ve spoken in interviews about not being a fan of the dad plot line in Rise, but it was dictated from above & I had to make peace with it to do my job. It’s a big reason why the comics I worked on were very non-dad focused. https://t.co/sj3neTWzCT

— Rhianna Pratchett (@rhipratchett) February 23, 2022