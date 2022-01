Tomb Raider festeggia 25 anni con il “crossover” a tema Final Fantasy

Proseguono ancora i festeggiamenti per il 25esimo anniversario di Tomb Raider, la celebre saga action adventure che ha conquistato fin da subito i videogiocatori, imponendosi nell’immaginario della cultura pop.

Il franchise di Lara Croft è infatti ancora oggi molto amato da tantissimi giocatori, che hanno atteso con ansia la celebrazione dei suoi primi 25 anni: per celebrare l’occasione, Square Enix ha deciso di collaborare anche con l’artista Akihiko Yoshida, celebre soprattutto per i suoi lavori sulla saga Final Fantasy.

L’iniziativa è solo l’ultima di una lunga serie di festeggiamenti, che hanno recentemente permesso di poter ottenere gratis l’ultima grande trilogia su Epic Games Store.

L’occasione servì anche per svelare ulteriori dettagli sull’imminente serie animata di Netflix, che servirà a fare da vero e proprio ponte tra la trilogia prequel e i capitoli più classici.

Come riportato da Push Square, Square Enix ha però voluto proporre un ulteriore regalo ai suoi fan grazie alla collaborazione con Yoshida, proponendo un artwork alternativo per uno dei suoi ultimi giochi.

Il celebre artista ha infatti voluto re-immaginare la cover di Rise of the Tomb Raider, con un disegno che ha voluto omaggiare anche la prima storica avventura di Lara Croft.

Potete ammirare il bellissimo artwork realizzato da Akihiko Yoshida qui di seguito, realizzato per festeggiare il 25esimo compleanno di Tomb Raider:

L’artista ha voluto utilizzare lo stesso colore della prima veste di Lara Croft come base per il suo sfondo, mentre per l’interpretazione della nuova boxart voleva «utilizzare una semplice composizione per mostrare Lara pronta per imbarcarsi in un’avventura piena di convinzione, fiducia in sé stessa, forza e bellezza matura».

Se volete trasformarla nella vostra cover di Rise of the Tomb Raider, Square Enix ha anche offerto la possibilità di scaricare e stampare una versione boxart al seguente indirizzo: la vostra copia del gioco diventerà così semplicemente bellissima.

Nel frattempo, c’è chi ha deciso di festeggiare i 25 anni della serie in un modo molto originale: un fan sta infatti ricreando il primo Tomb Raider in una versione per Game Boy Advance.