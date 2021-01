La scrittrice di The Last of Us – Parte II ha passato le vacanze a conquistare Judy in Cyberpunk 2077

Le romance all’interno di Cyberpunk 2077 sono uno di quegli aspetti del gioco che hanno messo d’accordo un po’ tutti – nel senso che tutti abbiamo cercato di trovare l’amore a Night City, chi più chi meno, per il nostro o la nostra V. Tra questi giocatori troviamo anche Halley Gross, la co-sceneggiatrice (con Neil Druckmann) del premiatissimo The Last of Us – Parte II.

Attraverso i suoi canali social, infatti, l’autrice ha aggiornato i suoi follower facendo sapere di essere impegnata a giocare a Cyberpunk 2077, con però un obiettivo molto chiaro in mente: «sono concentrata al 100%, dal punto di vista emotivo, nel riuscire a far fare sesso a V.»

L’obiettivo della corte spietata di Gross è presto detto: ovviamente Judy, la bella e tenace tecnica che si occupa di braindance a Night City, e con cui potreste stringere un bel legame, se abbastanza sensibili da far breccia negli scudi emotivi della fanciulla.

I can’t stop playing #Cyberpunk2077 because I’ve become 100% emotionally invested in getting V laid. pic.twitter.com/uMW18hLery — Halley Gross (@Grosstastic) December 19, 2020

Una missione che Gross sembrava più che determinata a compiere. In un successivo cinguettio, l’autrice ha scritto scherzosamente:

Mi sono davvero gettata sul finale con Panam in Cyberpunk. Ora, torniamo alla mia caccia a Judy. Dovreste vedere i messaggi che mi scrive.

NGL, really dug the Panam ending of #Cyberpunk. But now, back to my Judy hunt. You should see the texts she sends me. pic.twitter.com/o2kjHJ6IQO — Halley Gross (@Grosstastic) December 21, 2020

Dopo aver completato il gioco, insomma, Gross è tornata alla carica nel tentativo di portare a compimento la romance. Speriamo per lei che lo stia facendo con una V di sesso femminile, altrimenti – almeno per il momento – con Judy non avrà speranze, al di là dei messaggi che la ragazza invii al telefono del suo protagonista.

Se anche voi state cercando di conquistare qualche cuore per dei momenti di dolcezza nella spietata Night City, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alla nostra guida alle romance. Se non volete prendere impegni virtuali, niente paura: nella guida vediamo anche dove trovare i joytoy, i sex worker di Night City che vi colmeranno il cuore di affetto ma vi svuoteranno le tasche dagli eddie. A voi la scelta.

Judy è con distacco uno dei cuori più ambiti di Night City

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, Stadia, PS4 e Xbox One. L’edizione console è però afflitta da problematiche relative soprattutto a performance e risoluzione dinamica, oltre a glitch che colpiscono anche le altre due. Siamo quindi in attesa di due patch maggiori, una a gennaio e una a febbraio, che dovrebbero mettere una pezza sui problemi più critici e magari consentire al gioco di tornare su PlayStation Store, da dove è stato rimosso.

Nel frattempo vi ricordiamo che l’acquisto su PS4 o Xbox One dà diritto alla copia gratuita specificamente per PS5 e Xbox Series X/S, quando sarà disponibile. Al momento è possibile giocare Cyberpunk 2077 anche sulle console di nuova generazione, ma solo attraverso la retrocompatibilità. Se volete vedere come si comporta, trovate qui i dettagli dell’edizione PlayStation, qui la disamina di quella Xbox, a questo indirizzo il nostro a tu per tu con Stadia. Per la video recensione dell’esperienza di gioco, testata su PC prima del day-one, fate riferimento a questo articolo.