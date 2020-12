Cyberpunk 2077 su PS4, quanto è migliorato con le patch? Il video confronto

Nel corso del weekend CD Projekt RED ha reso disponibile su PC e console la patch 1.05 per il suo Cyberpunk 2077, che introduce diversi hotfix all’interno del gioco, occupandosi soprattutto di risolvere problematiche relative a bug e glitch nei quali era possibile incappare piuttosto di frequente.

Dopo la nostra analisi delle performance di gioco con la 1.04, abbiamo fatto un nuovo giro a Night City sia su PlayStation 4 (la standard fat) che su PlayStation 5 in retrocompatibilità (dove Cyberpunk 2077 gira migliorato, come gira migliorato su PS4 Pro) per vedere quanto, in concreto, il gioco è cambiato con le ultime novità.

Guida diurna su PS4 con patch a confronto

La sensazione è che sia per la 1.04 che per la 1.05 i cambiamenti non siano così visibili di per sé, ma come somma delle parti: tornando indietro fino alla versione 1.03, come facciamo nel video, si nota un miglioramento evidente nella definizione e nel senso di slavatura che dava l’immagine del gioco – oggi ancora tutto fuorché bella da vedere, ma meno pastosa e pasticciata rispetto che nella versione 1.03.

Vi lasciamo direttamente al video affinché possiate farvi la vostra idea, con di seguito l’indicazione delle diverse sezioni del gameplay:

00:00 PS4 1.05

PS4 1.05 02:47 PS5 1.05

PS5 1.05 06:12 PS4 – 1.03 vs 1.05 vs 1.04, guida diurna

PS4 – 1.03 vs 1.05 vs 1.04, guida diurna 07:04 PS4 – 1.03 vs 1.05 vs 1.04, interni

PS4 – 1.03 vs 1.05 vs 1.04, interni 07:42 PS4 vs PS5, interni

PS4 vs PS5, interni 08:11 PS4 vs PS5, esterni

PS4 vs PS5, esterni 09:08 PS4 vs PS5, guida diurna

PS4 vs PS5, guida diurna 09:46 PS4 vs PS5, guida notturna

Se avete a casa una PlayStation 5 (o una PS4 Pro), insomma, potete dormire sonni abbastanza tranquilli: il gioco ha una buona resa e al di là di qualche bug ancora presente, non ha eccessivi sbilanciamenti nel frame rate.

Diverso, per ora, il discorso su PS4 base, dove permangono le incertezze del frame rate (tutt’altro che fisso su 30 fps) e dove il pop-in è ancora estremamente accentuato, anche se i crolli della fluidità improvvisi (si arrivava anche a 15 fps) che avevamo notato nelle versioni pre-patch sembrano risolti e resi meno ripidi.

Stealth in interni su PS4 con patch diverse

Se volete vedere il gioco in azione in modo più esteso con la patch 1.05 sia su PS5 che su PS4, vi raccomandiamo di recuperare anche la replica di questa diretta con la sottoscritta: per i primi quaranta minuti circa testiamo il gioco sulla console next-gen in retrocompatibilità, nel tempo rimanente giochiamo su PS4 con alcuni… curiosi bug – mettiamola così.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 riceverà ora almeno altri due aggiornamenti maggiori, uno previsto per gennaio e uno per febbraio. Con questi due, con ogni probabilità, CD Projekt RED tenterà di far riammettere il suo gioco su PlayStation Store, da dove è stato rimosso per scelta inappellabile di Sony – fino a contrordine.