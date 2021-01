Cyberpunk 2077, scoperte (e ripristinate) le romance tagliate

Come tanti giochi al momento del lancio, anche Cyberpunk 2077 presenta numerosi contenuti tagliati per scelte artistiche o per ragioni di tempo.

Nel caso dello shooter RPG di CD Projekt RED, visto il tribolato lancio e i tanti rinvii, è probabile che ad aver contribuito maggiormente sia stata la seconda voce, ma ad ogni modo la community ci sta mettendo una pezza.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito alla pubblicazione di mod che stanno migliorando aspetti più o meno importanti dell’esperienza, che in qualche circostanza si presentano quali complementari rispetto al lavoro dello sviluppatore polacco (vedasi la visuale in terza persona), in altre semplicemente aggiungono un gradito livello aggiuntivo di personalizzazione (i ritocchi alla mappa).

A tenere banco nelle ultime ore è però la scoperta di una serie di romance che sono state tagliate al momento dell’uscita finale.

Gli utenti di Cyberpunk 2077 si aspettavano probabilmente un numero maggiore di opzioni sotto il profilo delle relazioni che possono intrattenere con gli NPC a Night City, e in tanti sono stati delusi dall’apprendere che la scelta del sesso, o anche solo del tipo di corpo oppure della voce, ha un impatto sullo sblocco o meno di un rapporto completo con un personaggio.

In tal senso, come avvistato su Reddit, i giocatori hanno spulciato nei file del gioco e rilevato che le romance non bloccate dietro questa scelta sono ancora all’interno del codice.

Questo vuol dire che basta una semplice modifica del codice per far sì che Judy possa essere conquistata pure da un V in versione maschile.

I dialoghi coerenti con questa possibilità sono tutti già nel gioco e sono persino doppiati, per cui lo sblocco non appare una particolare forzatura in termini di conversazioni o scene.

Lo stesso dicasi per River: di norma, solo una V in versione femminile può relazionarcisi, ma a quanto pare ad un certo punto CD Projekt RED aveva delle idee diverse in tal senso, e questo si traduce nella possibilità tuttora prevista dai file del gioco di approcciarcisi anche come uomo.

Non è da escludere che lo studio possa pensare di sbloccare le romance in futuro, come parte di un aggiornamento, oppure aggiungerne altre non appena il programma di DLC sarà avviato nel giro di poche settimane.