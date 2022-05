The Legend of Zelda tornerà su Switch entro il 2023? C’è una brutta notizia

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 salterà definitivamente il 2022 di Nintendo Switch, e questo lo sapevamo già.

Il sequel del capolavoro datato 2017, che potete recuperare su Amazon, è stato piazzato per la primavera del 2023.

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, visto che tutti speravano di poter tornare ad Hyrule entro la fine dell’anno.

Non appena il rinvio è diventato reale, i fan di The Legend of Zelda hanno subito pensato che, su Nintendo Switch, potessero arrivare dei nuovi porting per colmare il buco.

Visto anche l’apprezzamento con cui è stato accolto Skyward Sword HD su Switch, era plausibile immaginare che Nintendo volesse completare la collezione di titoli delle passate generazioni.

Su Wii U vennero infatti pubblicate le versioni HD di Twilight Princess e The Wind Waker, in un pacchetto che potrebbe arrivare anche sulla console ibrida.

Ma, come riporta Gamingbolt, non è del tutto probabile che le due avventure di Link possano tornare effettivamente sull’ultima generazione di console.

Tantalus, il team di sviluppo che si è occupato di produrre Skyward Sword HD, ha recentemente commentato i rumor sull’arrivo degli altri due titoli di Zelda, relativamente al loro rapporto con Nintendo.

Tom Crago, CEO di Tantalus, ha affermato che lo studio vorrebbe portare il remaster di The Legend of Zelda: Twilight Princess in particolare su Switch. Nintendo, al contrario, non sembra essere così interessata:

«Ci piacerebbe ovviamente farlo, ma non è stata una priorità per Nintendo, o almeno non in conversazioni che hanno avuto con noi»

Per i fan di Zelda, insomma, c’è solo da accontentarsi di questa mod per Elden Ring che porta la versione oscura di Link nell’Interregno.

O degli omaggi di chi crea degli Zelda-like molto interessanti, e che a volte si possono pure giocare gratis.