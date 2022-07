La mappa di God of War Ragnarok è piena di segreti (e qualcuno li ha svelati)

Durante la giornata di ieri, dopo mesi di speculazioni e non solo, è stata finalmente resa nota la data di uscita God of War Ragnarok.

Il seguito del capolavoro uscito su PS4 e PC, e che trovate su Amazon a prezzo davvero basso, è uno dei titoli più attesi dai possessori di console PlayStation 4 e PlayStation 5.

Dopo il gravissimo caso delle molestie alle sviluppatrici di Santa Monica Studio, è quindi giunto il momento di voltare pagina.

La nuova avventura di Kratos e Atreus manterrà effettivamente la promessa dell’uscita entro e non oltre il 2022, con tanto di edizioni speciali, le quali avrebbero ora rivelato un dettaglio chiave del gioco.

Attenzione: da ora potrebbero esserci alcuni spoiler sul gioco, sebbene possa trattarsi al momento solo di ipotesi. Proseguite in ogni caso nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Come riportato anche da GamesRadar, i reami del prossimo God of War sono stati mostrati insieme per la prima volta grazie alla mappa presente in una delle edizioni speciali di Ragnarok.

Come riportato nel post del subreddit di God of War che trovate poco sotto, nella cosiddetta Jotnar Edition (presentata ieri insieme all’annuncio della data di uscita) è presente una mappa speciale di tutti e nove i reami.

È la prima volta che vediamo infatti tutti i nove regni della serie targata Sony Santa Monica, uno accanto all’altro, dandoci un’idea esatta dell’enorme mondo di gioco che andremo ad esplorare.

In effetti, nella nuova mappa si possono intravedere alcuni dettagli interessanti: ad esempio, sembra esserci una figura misteriosa in piedi nella rappresentazione di Muspelheim, che alcuni fan di God of War ipotizzano essere Surtur, demone del fuoco.

Inoltre, possiamo vedere quella che sembra essere Asgard, luogo che l’imponente Thor chiama casa. In questa rappresentazione di Asgard è possibile vedere quello che sembra il Bifrost all’opera, che trafigge il cielo come un enorme raggio.

La mappa sembra contenere anche Nidhogg: nella piccola bussola, imbrigliata nelle radici dell’Albero del Mondo, si può vedere infatti un serpente che si muove, un essere che potrebbe far impallidire il Serpente del Mondo del capitolo precedente.

Ci sono molti altri indizi in questa mappa e non ci vorrà molto prima di poterli scoprire uno ad uno: God of War Ragnarok verrà in ogni caso lanciato il 9 novembre di quest’anno e porterà finalmente alla conclusione del viaggio di Kratos e Atreus contro gli dei norreni.

Restando in tema, da ora i giocatori possono iniziare a scegliere anche quale versione di God of War Ragnarok si porteranno a casa, perché PlayStation ha svelato tutte le edizioni da collezione.

Infine, se volete sapere tutti su personaggi, uscita e trama del gioco Santa Monica, recuperate il nostro ricchissimo recap fresco di pubblicazione.