La Forza è potente in Fortnite: arriva uno dei Jedi più amati

Fortnite è ormai pieno di personaggi provenienti dai franchise più disparati, che hanno fatto sì che il famosissimo battle royale diventasse ancora più appetibile nel corso degli anni.

Storico è infatti il crossover con Marvel e i suoi eroi, che stanno popolando l’isola in maniera sempre più cospicua mese dopo mese.

Ma Fortnite (potete approfittare di una vasta scelta di offerte speciali su Amazon) non si ferma di certo qui, e adesso sta per arrivare uno dei personaggi più amati dell’intera saga di Star Wars.

L’universo nato dalla mente di George Lucas non è certo nuovo nel mondo del battle royale di Epic, recentemente abbiamo visto anche l’arrivo di numerose chicche per tutti i fan della saga in occasione dello Star Wars Day 2022.

Per celebrare l’imminente uscita della serie tv su Disney+ dedicata a Obi-Wan Kenobi, l’iconico Jedi della saga, nelle fattezze di Ewan McGregor, sbarcherà fra qualche giorno su Fortnite, con tanto di gadget e sorprese che gli appassionati ameranno a dismisura.

Come riportato da TheGamer, la skin di Obi-Wan sarà corredata di una serie di altri elementi, come il paracadute in stile caccia Jedi, e una particolare lama come piccone. Infine è bene ricordare che il famoso maestro Jedi sarà disponibile nel battle royale a partire dal prossimo 26 maggio.

Ecco il breve teaser pubblicato dall’account Twitter ufficiale di Fortnite:

We’ve got a good feeling about this. pic.twitter.com/K2gModI4VO — Fortnite (@FortniteGame) May 20, 2022

Star Wars però è solamente una parte dei franchise accolti da Fortnite, recentemente infatti abbiamo anche visto giungere alcuni degli assassini più famosi della saga di Assassin’s Creed, e ovviamente la reazione dei fan non si è lasciata attendere.

Per concludere, anche il battle royale di Epic Games è sempre più next-gen, e prossimamente vi permetterà di giocare usando il nuovo motore grafico Unreal Engine 5 in maniera totalmente gratuita, che probabilmente sarà una delle solide basi dei videogiochi del futuro.