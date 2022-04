La diva di Borderlands beve Ballantine’s, e potete comprare il suo whisky

Le collaborazioni tra il mondo dei videogiochi e quello reale sono tantissime, e quella più recente coinvolge Borderlands e Ballantine’s, la nota marca di whisky.

La saga di Borderlands, il cui terzo capitolo potete trovare su Amazon, è nota per essere stata sempre sopra le righe, e non è strano effettivamente vederla collegata ad una marca di whisky.

Il franchise è tornato di recente con Tiny Tina’s Wonderlands, uno spin-off divertentissimo di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

E, qualche ora fa, è stato annunciato un sequel di una delle avventure più amate tra quelle ambientate nel mondo di Gearbox, ovvero Tales from the Borderlands.

E non poteva che essere Moxxi, proprietaria del Colosseo e di numerosi bar in giro per Pandora, a fare da testimonial per un whisky personale firmato Ballantine’s.

Ballantine’s x Borderlands: Moxxi Bar Edition è il nome dell’edizione speciale del whisky, e lo potete assaporare anche voi acquistando l’edizione limitata.

Moxxi, nominata responsabile dell’espansione galattica di Ballantine’s, presenta la bottiglia speciale sul sito dell’azienda. Dal quale potete anche ordinare il whisky.

E non poteva mancare il tocco tipicamente ironico di Borderlands, con un trailer che presenta la bottiglia di whisky dedicata a Moxxi:

Questa collaborazione tra Borderlands e Ballantine’s viene descritta come una collaborazione a lungo termine, quindi non è improbabile pensare che vedremo altri prodotti del genere.

E se avete intenzione di portarvi a casa questa bellissima bottiglia speciale, sul sito di Ballantine’s ci sono dei cocktail consigliati dalla stessa Moxxi. I cui nomi sono squisitamente borderlandsiani: Apocalypse Spritz, Blood Shot Eye, Moxxi’s Mule e Sandbox Sip.

A proposito di collaborazioni ed eventi speciali, non possiamo non ricordare la statua di Aloy piazzata a Firenze, per il lancio di Horizon Forbidden West.

Mentre SEGA ha puntato su qualcosa di decisamente diverso per omaggiare le sue saghe più famose: una linea di profumi ispirati a Sonic, Yakuza e Shenmue.