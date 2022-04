Tales from the Borderlands 2 è ufficiale: l’annuncio conferma i primi dettagli

Gearbox ha annunciato che Tales from the Borderlands 2 è ufficialmente in lavorazione: l’avventura grafica interattiva basata sull’universo dell’omonimo shooter-looter è dunque pronta a tornare con un nuovo capitolo.

A differenza del primo amatissimo episodio della serie (che potete acquistare su Amazon), sembra che Gearbox e 2K abbiano deciso di procedere allo sviluppo del secondo capitolo senza il coinvolgimento di Telltale Games, ma sviluppandolo direttamente «in casa».

L’annuncio confermerebbe dunque le prime indiscrezioni che erano arrivate già due anni fa, nelle quali veniva svelato proprio come gli autori di The Wolf Among Us non avrebbero preso parte a Tales from the Borderlands 2.

Gearbox al momento ha semplicemente svelato che si tratterà di «una nuova avventura» ambientata nello stesso universo e che un annuncio definitivo arriverà quest’estate: al momento non è infatti stato nemmeno confermato il titolo ufficiale.

Questo significa che lo stato dei lavori sarebbe dunque molto avanzato e che mancherebbe poco prima che effettivamente lo sviluppo di Tales from the Borderlands 2 sia completato.

Il reveal è arrivato grazie all’account Twitter ufficiale di Borderlands, che ha svelato il primo artwork ufficiale con 3 personaggi nascosti sotto il logo della serie, ma senza nominare i precedenti sviluppatori e lasciando così intendere che non saranno coinvolti nel progetto:

There are more stories to explore in the #Borderlands universe. An all new Tales from the Borderlands adventure is coming in 2022 from @GearboxOfficial and @2K. Stay tuned for a full announcement this summer! pic.twitter.com/xsFbRZ5eHo — Borderlands (@Borderlands) April 21, 2022

Al momento non è chiaro se la storia proseguirà direttamente dagli eventi della prima stagione o se ci sarà a tutti gli effetti un nuovo cast di personaggi, motivo per il quale sarà necessario attendere l’annuncio ufficiale per scoprirne di più.

In ogni caso, l’annuncio sicuramente renderà entusiasti i fan del franchise, considerando che il primo Tales from the Borderlands è ancora oggi uno dei capitoli più amati della serie: non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ufficiali, vi terremo prontamente aggiornati.

Gearbox aveva già confessato in tempi non sospetti di essere molto interessata a produrre un sequel della prima avventura narrativa: sembra dunque che alla fine gli sviluppatori stiano riuscendo a realizzare il proprio sogno.

Resterà comunque sospetta per molti l’assenza di Telltale Games, attualmente impegnata nello sviluppo dell’attesissimo The Wolf Among Us 2. Con ogni probabilità soltanto l’annuncio vero e proprio, che arriverà durante l’estate, sarà in grado di togliere ogni dubbio su ciò che potremo aspettarci.