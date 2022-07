La data di uscita di Hogwarts Legacy potrebbe essere stata svelata

Hogwarts Legacy, la nuova avventura ambientata nell’universo di Harry Potter, è sicuramente uno dei videogiochi più attesi per la fine del 2022.

Proprio come nella serie di successo (di cui trovate una valanga di chicche in offerta anche su Amazon) potremo immergerci nella leggenda del castello più magico di sempre, mettendoci nei panni di un mago destinato ad entrare nella scuola di magia e stregoneria direttamente al quinto anno.

Di recente sono finiti online i dettagli sulla sua Collector’s Edition (non ci sono delle immagini, ma l’elenco dei contenuti su cui questa dovrebbe contare).

Ora, però, è il turno di un leak altrettanto interessante, visto che parliamo della (presunta) data di uscita del gioco, come riportato da ComicBook.

Il nuovo gioco di Harry Potter di Avalanche Software e WB Games per Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X – uscirà ufficialmente quest’anno.

Ora, se la fuga di notizie è credibile, il gioco uscirà il 6 dicembre 2022, ossia un martedì, giorno consueto per l’uscita di titoli importanti (assieme al venerdì).

La fuga di notizie arriva da Amazon.com, che ha inserito nell’elenco il volume The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World proprio per il 6 dicembre.

La notizia è degna di nota perché in precedenza il prodotto aveva un placeholder generico per il 31 dicembre. Naturalmente potrebbe trattarsi solo di un errore, ma se così fosse è strano poiché il 6 dicembre non è una data scelta a caso, il che esclude che si tratti di una modifica automatica.

Al momento in cui scriviamo, nessuna delle parti coinvolte ha commentato questa potenziale fuga di notizie, ragion per cui – se la situazione dovesse cambiare – ci assicureremo di aggiornare la notizia.

Al netto di tutto, il gioco promette di essere davvero ricco di cose da fare e da vedere, in grado di esaltare i fan dell’universo creato dalla penna di J. K. Rowling.

Le tante (tantissime) peculiarità di gameplay del titolo ve le abbiamo ampiamente illustrate nel nostro articolo, che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames.