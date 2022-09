La cover PS5 di God of War Ragnarok è il sogno dei fan, e sarà in vendita

L’uscita di God of War Ragnarok si avvicina inesorabile, visto che il titolo è infatti atteso per il prossimo mese di novembre di quest’anno, sebbene i fan hanno deciso di non restare con le mani in mano.

Il sequel delle avventure di Kratos (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante) è sicuramente tra i giochi più attesi della prossima stagione ormai alle porte.

E se la produzione di Santa Monica Studio è ststa protagonista del nuovo speciale di Game Informer, che ci ha permesso di scoprire un bel po’ di nuovi dettagli e immagini inedite, è ora il turno di un’opera fan made realmente sorprendente.

Come riportato anche da Game Spot, infatti, una coppia di artisti venderà cover personalizzate che trasformano una PS5 in un sorprendente tributo a God of War Ragnarok.

Alcuni fan del sequel delle avventure di Kratos hanno creato delle cover personalizzate per PS5 per celebrare l’imminente lancio del gioco.

Anderson e Debora, una coppia di artisti che celebrano i loro giochi preferiti con creazioni personalizzate, hanno pubblicato le foto delle skin per PS5 che saranno vendute attraverso il loro negozio Gom.Gom.Figures.

Le cover in questione costeranno circa 460 dollari e saranno disponibili in due opzioni: una per i possessori di PS5 che tengono il dispositivo in posizione verticale e una versione progettata per le PS5 disposte in orizzontale.

Entrambe le versioni presentano un guscio in finta pietra, rune nordiche e intarsi decorativi, con la versione orizzontale che presenta il martello di Thor, Mjöllnir, come elemento aggiuntivo che certamente attira l’attenzione.

Queste cover, tuttavia, saranno estremamente limitate, in quanto saranno disponibili solo 40 esemplari di ciascuna versione quando saranno messe in vendita nel corso dell’anno. Il duo di artisti non ha ancora confermato quando saranno aperti i preordini.

Se lo stile di Kratos non è di vostro gradimento e preferite un rivestimento più militareggiante per la vostra PS5, questa settimana Sony ha rivelato una cover per console in grigio mimetico, insieme a un controller DualSense e a cuffie Pulse 3D dallo stesso tema.