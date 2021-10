La Cina non si ferma più: annunciato RPG open world da record

Le produzioni cinesi si stanno affermando nel mercato in maniera sempre più marcata.

Pensiamo ad esempio all’ormai celeberrimo Genshin Impact, il gioco di ruolo di Studio miHOYO che è diventato un vero e proprio fenomeno mondiale nonostante sia sul mercato da relativamente poco tempo. Il titolo ha infatti generato delle entrate fuori di testa (2 miliardi di dollari ad un anno dall’uscita, per l’esattezza), considerando anche il fatto che si tratta di un free-to-play presente anche su mobile.

Un altro team cinese è autore di uno dei giochi più attesi degli ultimi mesi, di cui non sappiamo tantissimo, anche se possiamo affermare che si ispiri a God of War. Stiamo parlando di Game Science Studio e del suo Black Myth: Wukong, che un po’ di tempo fa si è mostrato in un nuovo filmato di gameplay che abbiamo analizzato.

Si tratta di un action RPG single player che sembra essere molto promettente e di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima.

Adesso il publisher Tencent Games e lo sviluppatore TiMi Studio Group hanno annunciato di stare lavorando ad un altro action RPG open world, Honor of Kings: World.

Qui di seguito ecco il trailer dei gioco:

Si tratta di un titolo basato sul gioco mobile Honor of Kings che dovrebbe uscire per più piattaforme, nonostante non ne conosciamo la data di ingresso nel mercato.

Honor of Kings è un battle game competitivo attualmente presente per sistemi iOS e Android in Cina, che ha fatto il suo debutto nel mercato a novembre 2015.

Secondo quanto riferisce TiMi Studio Group, Honor of Kings è stato il primo gioco ad aver registrato una media di 100 milioni di utenti attivi giornalmente in tutto il mondo, e il team riferisce anche che si tratta di uno dei giochi più incassi di tutti i tempi.

La compagnia ha anche annunciato la collaborazione con lo scrittore di science-fiction Liu Cixin, che apporterà all’estetica di Honor of Kings: World la sua peculiare visione della cultura cinese.

A proposito di giochi di team cinesi, ricordiamo che Genshin Impact ha da poco ricevuto un update che ha cambiato molte cose.