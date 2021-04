Sony e Konami starebbero discutendo il ritorno di un grande franchise

Negli ultimi anni, Konami ha mostrato una generale riluttanza a rilasciare nuovi capitoli dei suoi franchise più celebri, primi tra tutti quelli di Metal Gear Solid e Silent Hill, passando anche per Castlevania.

Se per i primi due qualcosa sembra muoversi nella direzione giusta, specie per quanto riguarda la saga di Solid Snake, sembra che molto presto potremo vedere anche un nuovo gioco della serie dedicata ai Belmont.

Dopo il flop Castlevania: Lords of Shadow 2 uscito nel 2014, sono in molti a chiedere a gran voce un nuovo capitolo che magari abbracci la concezione classica in 2D della saga.

Come riportato da GameRant, la nota leaker KatharsisT ha rivelato che Sony starebbe lavorando a un nuovo gioco di Castlevania in collaborazione con Konami. La notizia va a braccetto anche con il presunto Silent Hill per PS5 e le voci circa il remake di Metal Gear Solid.

KatharsisT ha infatti precisato che le due compagnie giapponesi erano “in trattative” per quanto riguarda la serie di Castlevania, ma non è chiaro se le discussioni siano andate a buon fine oppure no.

Chiaramente, non trattandosi di un report ufficiale, è difficile ora come ora scoprire se e quando ci sarà un eventuale annuncio, sebbene è altrettanto plausibile che molti publisher decideranno di mostrare le loro carte entro e non oltre la metà dell’anno in corso (magari grazie ad eventi streaming dedicati).

Dopo i due episodi usciti appartenenti alla serie di Lords of Shadow per PS3 e Xbox 360 e lo spin-off per 3DS (tutti realizzati dallo studio spagnolo MercurySteam), il franchise di Castlevania è tornata con semplici riproposizioni dei vecchi classici bidimensionali.

Non ci resta quindi che attendere buone nuove per quanto riguarda il ritorno di Vlad “Dracula” Tepes.