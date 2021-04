Konami prepara nuovi annunci? Li anticipa un tweet

Un tweet misterioso postato dall’account Twitter ufficiale di Konami Spagna ha anticipato che arriveranno nuovi annunci, in particolare per quanto riguarda Nintendo Switch.

Pochi giorni fa è stato infatti annunciato che sulla piattaforma ibrida di Nintendo sarebbe arrivato un nuovo titolo action prodotto dalla compagnia: si tratta di Getsufumaden: Undying Moon ed uscirà anche su PC nel 2022.

Inoltre questa settimana è stato anche reso pubblico che Konami ha rinnovato due marchi di serie videoludiche importanti: la speranza dunque era che queste IP potessero tornare presto in azione.

Come riportato da Revogamers (via Nintendo Life) l’account Twitter spagnolo ha risposto ad un fan che sperava che Getsufumaden non fosse l’unico annuncio che Konami avesse previsto per Switch.

Non sono entrati molto nei dettagli, ma hanno fatto sapere che quel gioco «di certo non sarà l’unico su Switch».

De momento la idea es añadirlo en el pack con el acceso anticipado, no tenemos noticias para la versión final. Sobre Switch… seguro que no será el único 😉 — KONAMI España (@KONAMI_ES) April 21, 2021

In virtù del rinnovo dei marchi citato sopra, molti fan hanno iniziato a lanciare speculazioni sul possibile annuncio, arrivando alla conclusione che potrebbe trattarsi di un porting su Nintendo Switch di Metal Gear Rising Revengeance.

Trattandosi di un titolo uscito originariamente su PS3 e Xbox 360, non sarebbe infatti un titolo che richiederebbe grandissimi sforzi e spiegherebbe come mai sia stato rinnovato il marchio proprio adesso.

Konami anticipa altri giochi in arrivo su Switch: ci sarà anche Metal Gear Rising?

Al momento si tratta però di pure ipotesi, dato che non abbiamo realmente nulla su cui basarci: di sicuro sappiamo che qualcosa bolle in pentola e che Konami sembra pronta a portare altri giochi su Switch.

Bisogna solamente capire se saranno ulteriori nuovi titoli o se verranno semplicemente portati altri giochi importanti alla ricerca di un nuovo pubblico: vi terremo naturalmente aggiornati non appena riceveremo le ultime novità.

L’ultima volta che hanno provato a riportare in vita una delle loro saghe storiche su Switch ne siamo rimasti decisamente scottati: speriamo che il prossimo tentativo sia decisamente migliore.

A proposito di annunci made in Konami, continuano a farsi sempre più insistenti le voci riguardanti un remake di Metal Gear Solid: anche il doppiatore di Solid Snake si dice convinto che siano reali.

Sappiamo infine che la compagnia farà parte dei tanti big coinvolti nell’edizione digitale dell’E3 2021: potrebbe essere dunque l’occasione giusta per svelare questi misteriosi titoli.