Non solo Konami vende tantissimo in Giappone, ma è anche da record

Nelle scorse settimane era apparso più chiaro che mai come la strategia di Konami la stesse premiando sul mercato videoludico domestico: come vi avevamo raccontato, infatti, la compagnia giapponese aveva scalato le classifiche dei titoli più venduti nel Sol Levante con il suo Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, uscito a novembre e da allora in cima alle preferenze dei giocatori.

Ebbene, apprendiamo che la sua serie positiva si è interrotta – Famitsu conferma che Super Mario 3D World + Bowser’s Fury si è imposto in prima posizione negli ultimi giorni – ma ha fatto segnare un record ventennale: è la prima volta in vent’anni, fa notare la blasonata rivista, che un gioco rimane in prima posizione per undici settimane consecutive.

Momotaru Dentetsu richiama un po' Monopoly

Accontentandosi della seconda piazza, questa settimana Momotaru Dentetsu ha comunque portato a casa altre 46mila copie vendute, a dare prova che sarà stato anche scavalcato, ma è ancora estremamente popolare. A dimostrarlo c’è anche il fatto che un successo straordinario come quello di Animal Crossing: New Horizons si è fermato a nove settimane in testa consecutive, proprio come Pokémon Spada e Scudo. In terza piazza in questa peculiare chart storica troviamo Pokémon Diamante e Perla, arrivato a otto settimane di fila in cima alla classifica.

Momotaru Dentetsu non è disponibile sul mercato occidentale ed è un titolo incentrato sui viaggi, con uno stile che si avvicina a quello dei giochi da tavolo. Su ferrovie, navi o aeroplani, il giocatore dovrà accrescere i suoi business e acquisire nuove proprietà, mentre si misura con altri agguerriti imprenditori e sfugge al Dio della Povertà.

Konami ha fatto parlare di sé, di recente, anche per le nuove indiscrezioni sui ritorni di Silent Hill, di Metal Gear e di Castlevania. In attesa di certezze, il publisher ha aperto un suo nuovo negozio ufficiale, dove potete sfogare le vostre fantasie sul merchandise.