Un gioco di Konami diventa un anime, ma non è quello che immaginate

Konami ha appena annunciato che uno dei suoi giochi più popolari in Giappone diventerà un anime, ma vi suggeriamo di non iniziare ad entusiasmarvi troppo.

Dopo la serie animata di Castlevania realizzata da Netflix è dunque in arrivo un altro grande show di una delle loro IP più famose, ma probabilmente non è il franchise che vi sareste aspettati.

Dopo l’annuncio di qualche giorno fa relativo ad un nuovo gioco, possiamo dire che il reveal di questo anime sarà altrettanto inaspettato per molti fan oltreoceano.

Si tratta infatti di Power Pros, una serie sportiva dedicata al baseball molto conosciuta sul territorio giapponese, al punto da aver ricevuto un capitolo nel 2020 anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Sono stati anche diffusi diverse concept art relativi all’anime di Power Pros che ci mostrano i protagonisti, la scuola in cui si svolgerà la storia con, naturalmente, lo stadio di baseball.

Le concept art dell'anime di Power Pros.

Kotaku ha riportato che Konami collaborerà con Clover Works, già autori di Persona 5: The Animation e Darling in the Franxx, per realizzare un anime dedicato a questa particolare serie.

Lo show seguirà i protagonisti dalla testa gigante durante le proprie avventure scolastiche, in cui gli studenti si impegneranno a fare del proprio meglio giocando a baseball.

Non ci resta che aspettare di scoprirne di più su questo anime, che sarà distribuito online in una modalità che ancora deve essere definita.

Non è inoltre chiaro se verrà reso disponibile ufficialmente fuori dal Giappone, dato che la serie non è molto conosciuta sul territorio americano ed europeo.

Molti dei fan nel nostro territorio stanno ancora attendendo il ritorno di entusiasmanti titoli da parte della compagnia, ma vogliamo ricordarvi che Konami in Giappone continua a vendere davvero tanto, grazie a serie che da noi sono sconosciute.

Di recente Konami è tornata a far parlare di sé a causa di un teaser di Silent Hill sparito misteriosamente dal web, ma la compagnia ha voluto precisare che non era stata coinvolta nella rimozione.