Kojima Productions sarà acquisita? Abbiamo la risposta ufficiale (e definitiva)

Kojima Productions è stata spesso al centro di forti rumor negli ultimi mesi su presunte acquisizioni, soprattutto in ottica Sony e PlayStation Studios dopo l’ultima importante collaborazione esclusiva.

Dopo aver creato infatti Death Stranding (trovate la Director’s Cut in offerta su Amazon) erano molti i fan e gli addetti ai lavori convinti che sarebbe stata solo questione di tempo prima che lo studio del celebre director sarebbe entrato nell’ecosistema PlayStation.

Un rumor rafforzatosi dopo una misteriosa immagine condivisa dallo stesso Hideo Kojima, con lo stesso director che ha poi dovuto chiarire che non intendeva suggerire alcuna acquisizione e che il suo studio resterà indipendente.

Sebbene le dichiarazioni del papà di Death Stranding e Metal Gear Solid siano state particolarmente nette, questo non ha mai realmente fermato le indiscrezioni e le suggestioni di mercato, cosa che però potrebbe succedere dopo le ultime affermazioni del director nel suo podcast.

Come riportato da Metro, Hideo Kojima ha infatti ribadito all’interno del suo podcast Brain Structure di essere stanco delle continue indiscrezioni, pur ammettendo che sono arrivate numerose offerte — anche molto interessanti — al riguardo.

Detto ciò, il director non intende cambiare idea riguardo a quanto affermato in passato e ribadisce con fermezza lo status di Kojima Productions, lasciandosi andare anche a una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni:

«Lasciatemi ribadire che noi siamo indipendenti. Non abbiamo alcun tipo di affiliazione e non c’è nessuno che ci sostiene economicamente. Ogni giorno vengo contattato da offerte che provengono da tutto il mondo per acquisire il nostro studio. Alcune di quelle offerte sono assurdamente elevate, ma io non voglio soldi. Voglio creare ciò che io voglio creare. È il motivo per cui ho fondato questo studio. Finché sarò in vita, non credo che accetterò mai queste offerte».

Il messaggio di Hideo Kojima è decisamente chiaro: dopo il suo controverso addio a Konami, la scelta di fondare il suo studio è stata presa per realizzare tutti i suoi progetti senza alcun tipo di imposizione o restrizione, motivo per il quale il team è destinato a restare indipendente.

Ovviamente non possiamo sapere chi abbia fatto le offerte particolarmente esagerate menzionate dal papà di Death Stranding, anche se ciò non fermerà probabilmente le teorie dei fan: ciò che appare certo, questa volta per sempre, è che Kojima Productions non è affatto in vendita. E, con molta probabilità, non lo sarà mai.

Sempre durante il podcast, il director ha avuto modo di parlare ufficialmente anche del “caso” Abandoned, confermando una volta per tutte che lui non ha nulla a che fare con il misterioso progetto. Inoltre, Kojima ha voluto smentire anche uno dei rumor più popolari emersi in seguito alla cancellazione di Stadia: Death Stranding 2 non sarebbe mai realmente diventato un’esclusiva Stadia.