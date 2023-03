Kojima è il più sopravvalutato tra gli sviluppatori di videogiochi? Lo chiede un sondaggio

Che lo si ami o lo si odi, Hideo Kojima ha senza alcun dubbio un posto speciale all’interno dell’industry dei videogiochi, essendo uno degli autori più influenti degli ultimi 30 anni.

Dopo essere stato papà della saga di Metal Gear Solid (che trovate su Amazon), il creatore di Snake e Raiden è ancora oggi molto amato, specie per i suoi giochi “controversi”.

Attualmente al lavoro sul misterioso Death Stranding 2 (o DS2, che dir si voglia), Kojima non sembra volere andare in pensione, con somma gioia da parte di una larga fetta di giocatori.

Ora, come riportato su ResetEra, un sondaggio rivolto ai fan parla chiaro: Kojima è il più sopravvalutato tra gli sviluppatori di videogiochi più importanti di sempre?

L’utente “Im A Hero Too” ha infatti dato il via a un sondaggio che si prende tremendamente sul serio: «Ho deciso che Kojima è il più sopravvalutato tra i più popolari sviluppatori di videogiochi e ha iniziato a calare con Metal Gear Solid 3», spiega il giocatore.

Al momento in cui scriviamo, i “sì” sono fermi a 157 voti, ossia il 32.0%, mentre i “no” hanno toccato quota 253 voti, ovvero un ben più interessante 51.5%.

L’opzione intermedia, ossia “Leggermente d’accordo”, è invece ferma al momento a 81 voti, ossia solo il 16.5%. Da ciò che si evince, quindi, i fan non pensano che Kojima sia sopravvalutato, nonostante tutto.

Restando in tema e parlando del sequel del gioco messo in piedi da Kojima Productions, di recente è stata rivelata l’importanza del ruolo di Elle Fanning in Death Stranding 2, ma a parte questo non si sa molto altro.

Vero anche che DS2 è in ogni caso in fase di sviluppo attiva esclusivamente per console PlayStation 5, visto che altre versioni non sono state confermate; secondo alcune indiscrezioni, inoltre, il gioco potrebbe uscire già nel 2024.

Ma non solo: la nostra editor-in-chief Stefania Sperandio ci ha di recente spiegato tutto (ma davvero tutto) quello che sappiamo su Death Stranding 2.