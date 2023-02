Death Stranding 2, Kojima rivela importanti novità sullo sviluppo

Il nuovo gioco di Hideo Kojima, ovvero Death Stranding 2, o DS2 (titolo provvisorio), continua la sua corsa verso la data di uscita, ancora avvolta nel mistero.

Il sequel del capolavoro uscito su PS4 e PS5, che potete trovare su Amazon a prezzo basso, si è mostrato durante i The Game Awards 2022, lasciando tutti a bocca aperta.

Il gioco promette davvero di essere stupefacente (come anticipato dal primo trailer), tanto che ora sono arrivate importanti novità sullo sviluppo del gioco.

Come riportato anche da Game Rant, infatti, Hideo Kojima ha rivelato che sono finalmente iniziate le registrazioni di Death Stranding 2.

Un recente post su Twitter di Kojima-san mostra che il team al lavoro su di Death Stranding 2 ha iniziato a registrare i dialoghi del gioco.

Anche se il director stesso non lo dice apertamente, una serie di immagini suggerisce fortemente che questo sia il caso, con una foto che mostra – forse – Lea Seydoux, in cabina di registrazione davanti a quello che sembra essere un copione.

Un’altra immagine ritrae una porta con la scritta ‘Recording Room’, facendo di conseguenza pensare che questa parte dello sviluppo del gioco sia di fatto iniziata. Poco sotto, il tweet di Kojima.

Al momento non si sa molto dell’atteso sequel del gioco messo in piedi da Kojima Productions: di recente è stata rivelata l’importanza del ruolo di Elle Fanning in Death Stranding 2, ma a parte questo non si sa molto altro (per ora).

DS2 è in ogni caso in fase di sviluppo attiva esclusivamente per console PlayStation 5, visto che altre versioni non sono state confermate; secondo alcune indiscrezioni, inoltre, il gioco potrebbe uscire già nel 2024.

Infine, la nostra editor-in-chief Stefania Sperandio ci ha di recente spiegato tutto (ma davvero tutto) quello che sappiamo su Death Stranding 2, alimentando così le intriganti teorie dietro al prossimo masterpiece di Kojima.