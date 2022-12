Death Stranding 2, il senior artist potrebbe aver già svelato quando uscirà

L’attesa per Death Stranding 2 — o DS2 — potrebbe non essere eccessivamente distante: nelle scorse ore non è infatti passato inosservato un aggiornamento arrivato dal senior artist del progetto, sul proprio profilo ufficiale.

Al momento Hideo Kojima non ha ancora svelato ufficialmente quando uscirà il sequel di Death Stranding (che trovate su Amazon), ma l’anno di uscita potrebbe essere già trapelato per errore tramite la pagina Artstation di uno degli artisti coinvolti.

PCGameAbout (via ResetEra) ha infatti segnalato prontamente l’aggiornamento al profilo di Frank Aliberti, senior artist di PlayStation Studios Visual Arts che sarebbe al lavoro anche su uno sparatutto in prima persona ancora non annunciato ufficialmente.

Scorrendo tra le sue produzioni ufficiali era possibile vedere fino a qualche ora fa anche Death Stranding 2, segnalato naturalmente come «working title» ma che, secondo quanto dichiarato nella pagina, sarebbe in uscita nel 2024.

Sembra però che il senior artist si sia accorto abbastanza in fretta dell’errore, rimuovendo ogni possibile traccia del secondo capitolo di Kojima Productions dopo che l’informazione è trapelata sul web, ma non prima che gli utenti di ResetEra potessero condividere uno screenshot per confermare la scoperta.

Se l’indiscrezione fosse confermata, significherebbe che sarebbe necessario aspettare altri due anni per scoprire come proseguirà la narrazione del capolavoro di Hideo Kojima.

La vicenda ricorda molto quanto già avvenuto pochi giorni fa con Marvel’s Spider-Man 2, altra esclusiva PlayStation la cui finestra di lancio era stata trapelata pochi istanti prima della conferma ufficiale: vedremo se anche in questo caso Kojima Productions e Sony sceglieranno di confermare tale scoperta o se si è trattato di una semplice svista.

Naturalmente non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessimo ricevere ulteriori novità sulla data d’uscita di Death Stranding 2.

Hideo Kojima ha recentemente deciso di svelare alcuni piccoli primi dettagli sul prossimo capitolo della saga, che stando alle sue parole «non sarà il solito sequel». E quando è il papà di Metal Gear Solid a usare termini come «insolito», probabilmente occorre credergli sulla fiducia.

Il primo Death Stranding aveva spaccato in due l’opinione pubblica: una caratteristica rivendicata dal director, che sottolinea come sia logico che ad alcune persone possa non piacere questo tipo di produzione. Vedremo se con il secondo capitolo cambierà qualcosa o se, come appare probabile, Kojima Productions continuerà con lo stesso approccio riflessivo e più lento.