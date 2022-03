Kojima dice addio alla “vecchia” Kojima Productions

Negli ultimi cinque anni, Kojima Productions ha avuto sede a Shinagawa, Tokyo. L’ufficio, pieno di lunghi corridoi, stanze spaziose e un muro coperto di firme e fotografie, era entrato di diritto nell’immaginario collettivo.

Ora che gli autori di Death Stranding si stanno ufficialmente spostando altrove, Hideo Kojima stesso ha dato l’annuncio sui suoi canali social, con una serie di fotografie che trasudano malinconia da tutti i pori.

Al momento non ci è ancora dato sapere a cosa sta lavorando l’eclettico game director – nonostante qualche indizio c’è ed è forte – sebbene è chiaro che Kojima-san non ami starsene con le mani in mano.

Quindi, dopo aver scelto il suo Batman preferito nei momenti di tempo libero, il buon Hideo continua ad aggiornare i fan circa i suoi spostamenti.

«Oggi è il giorno in cui diciamo addio all’ingresso, al corridoio Ludens e alla cucina che sono stati la nostra casa per poco più di cinque anni», ha scritto Kojima (via The Gamer).

«Molti ricordi mi vengono in mente. Addio», il tutto seguito da un’emoji che piange e prega, così come diverse altre foto che contenevano anche le stesse, tristi emoticon.

Poco sotto, le malinconinche immagini postate sui social da Kojima in persona:

In una delle foto, si nota Kojima guardare i resti della cucina dello studio: i cavi elettrici sono sparsi qua e là in attesa di essere raccolti dai traslocatori (presumibilmente), con le mensole ormai vuote.

Non vediamo il volto di Kojima, ma possiamo tranquillamente immaginare la sua espressione sorniona mentre scruta il muro coperto di foto e firme dei visitatori.

Ricordiamo che mesi fa il papà di Metal Gear Solid aveva confermato di essere al lavoro su ben due giochi, nonostante i dettagli siano al momento oscuri.

L’unica cosa nota ai giocatori è che i prossimi progetti dell’autore nipponico saranno «oltraggiosi», sebbene non è chiaro come e in che modo.

Chissà che non c’entri in qualche modo la recente apertura della divisione per film, TV e musica di Kojima Productions.