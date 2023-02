Kojima conferma che Elle Fanning avrà un ruolo importante in Death Stranding 2

Il reveal del nuovo gioco di Hideo Kojima, ovvero Death Stranding 2, o DS2 (titolo provvisorio), è ancora bene impresso nella mente dei fan.

Il sequel del capolavoro PS4, che potete trovare su Amazon a prezzo stracciato, è stato confermato da Kojima-san in persona durante gli ultimi The Game Awards, in veste ufficiale.

Il papà di Metal Gear Solid ha infatti scelto il palco dei TGA per mostrare il suo nuovo progetto, il quale promette davvero grandi cose (come del resto è stato anticipato dal trailer).

Ora, dopo la conferma che il gioco è stato riscritto a seguito della pandemia, arrivano nuove informazioni sul personaggio interpretato da Elle Fanning.

Kojima Productions ha da tempo confermato che Elle Fanning apparirà nel prossimo gioco dello studio, dopo la rivelazione di un poster decisamente criptico intitolato “Who Am I?” condiviso dallo studio a settembre.

Ora, ospite del podcast Brain Structure di Hideo Kojima (via The Gamer) , l’attrice ha chiacchierato con il game designer giapponese sul suo ruolo nel prossimo Death Stranding 2.

Fanning viene dalla Georgia, negli Stati Uniti, ed è apparsa tra l’altro in Maleficient, We Bought A Zoo e Mary Shelley. Nel podcast è stato rivelato che la 24enne avrà un ruolo centrale nel sequel di Kojima. Sembra infatti che lo sviluppatore giapponese segua da tempo la carriera di Fanning.

#Spotify Original podcast

Hideo Kojima presents #BrainStructure

Among the various guests, I'd like to introduce my "DS family".

E22 Elle Fanning

E21 Shioli Kutsuna

E20 N.W. Refn

E16 Norman Reedus

E23 ??

All episodes are available in English and Japanese! pic.twitter.com/vP6LPKTemQ

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) February 3, 2023