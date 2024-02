Death Stranding 2, Kojima conferma un'assenza importante

Come Hideo Kojima è solito fare con le sue presentazioni pre-lancio, l'ultimo trailer di Death Stranding 2 è stato ovviamente spettacolare, ma allo stesso tempo ha lasciato i fan con più domande che risposte certe.

Il trailer del secondo capitolo della saga è stato indubbiamente uno dei momenti di maggior spessore dell'ultimo evento State of Play, con gli appassionati che hanno già iniziato ad analizzare ogni minuscolo dettaglio per provare a capire cosa aspettarsi dal nuovo episodio.

Tuttavia, non è passata inosservata l'assenza di uno dei personaggi più carismatici e apprezzati del primo episodio (che potete recuperare su Amazon): ci riferiamo ovviamente all'attore Mads Mikkelsen, che aveva interpretato Cliff Unger.

Molti appassionati speravano di poter rivedere l'attore all'interno del gioco, magari perfino sotto forma di flashback: tuttavia è stato lo stesso Hideo Kojima a chiarire definitivamente che, purtroppo per quei fan, la star non tornerà nel sequel.

«Abbiamo ricevuto tanti vostri messaggi entusiasmanti che dicevano: "Voglio vedere anche Cliff in DS2!".

Tuttavia, Mads non comparirà in Death Stranding 2 On The Beach».