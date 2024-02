Dov'è ambientato Death Stranding 2? Non in America o Messico

Durante lo State of Play di alcuni giorni fa, Death Stranding 2: On the Beach è finalmente tornato a mostrarsi rivelando titolo ufficiale e l'ambientazione che andremo a visitare.

Il seguito del titolo di Kojima, che potete trovare su Amazon a prezzo interessante, ci rimetterà infatti nei panni di Sam Porter Bridges.

Il nuovo trailer ha messo in scena non solo Sam e altri personaggi, ma anche mostrato alcune delle location che potremo esplorare.

Come riportato anche da ComicBook, Hideo Kojima ha svelato un po' di più dell'ambientazione del suo Death Stranding 2.

Kojima ha recentemente pubblicato un nuovo video sulla sua pagina personale di YouTube per rispondere ad alcune delle domande che i giocatori si sono posti.

Una delle rivelazioni più importanti è stata quando Kojima ha parlato dell'ambientazione di Death Stranding 2: On the Beach, spiegando che non è ambientato in Messico, come molti avevano ipotizzato dopo il trailer.

Death Stranding 2 è ambientato in «un continente diverso» e che di conseguenza non si svolgerà neppure in Nord America.

«Questo è un continente diverso», ha detto Kojima. «Non è più il continente americano. [Sam] sta andando lì per collegare la Rete Chirale. Se l'UCA ci va, trattandosi di un continente diverso, può essere considerata un'invasione. Pertanto, sarà un'entità privata a creare l'infrastruttura».

Vale la pena notare che Sam utilizzerà questa volta anche una nave chiamata Magellan, che secondo Kojima può viaggiare «immergendosi nel catrame e viaggiando sottoterra».

Naturalmente, il buon Hideo sta ancora nascondendo la maggior parte dei dettagli più importanti su Death Stranding 2. Dopotutto, il gioco non sarà ancora pronto prima del 2025.

Una cosa che è stata spiegata, lasciando alcuni fan sconvolti, è che Mads Mikkelsen non sarà coinvolto.

Ricordiamo anche che Kojima ha confermato anche i lavori su un nuovo progetto di "azione e spionaggio", che in molti pensano essere l'erede spirituale di Metal Gear Solid.

Questo, senza contare anche gli aggiornamenti per il film dedicato proprio a Death Stranding.