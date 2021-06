Kojima: “2 ore” con un attore di Death Stranding, annunci in arrivo?

I fan sono ancora in attesa di un nuovo progetto realizzato da Hideo Kojima, che secondo gli ultimi indizi potrebbe anche arrivare prima del previsto.

Con un post su Twitter, l’autore di Death Stranding ha infatti comunicato di aver fatto una chiamata di due ore con Nicolas Winding Refn, il regista che ha diretto il celebre film Drive.

Il regista ha anche prestato il volto a Heartman, uno dei personaggi apparsi su Death Stranding, la cui storia non dovrebbe affatto essere terminata.

La notizia è sicuramente ancora più rilevante in vista della sua apparizione alla Summer Game Fest di questa sera, come rivelato dallo stesso autore in un altro post sui social network.

In arrivo un nuovo annuncio di Hideo Kojima?

In molti stanno dunque pensando che questa potrebbe essere l’occasione di svelare il nuovo gioco che Kojima Productions starebbe preparando ormai da diverso tempo.

Non è la prima volta che Kojima e Winding Refn decidono di fare chiacchierate così lunghe, il che potrebbe essere un segnale di come qualcosa si stia effettivamente muovendo.

Come se non bastasse, l’account ufficiale di Summer Game Fest ha confermato che Hideo Kojima sarà uno degli ospiti d’onore della presentazione, insieme a Norman Reedus e Guillermo Del Toro, che hanno collaborato con lui alla realizzazione di Death Stranding:

Durante il Games Spotlight potrebbe quindi arrivare una sorpresa a tema Death Stranding, o addirittura un nuovo progetto legato alla Kojima Productions.

Ovviamente non c’è nulla di certo, ma i fan possono iniziare ad incrociare le dita per un possibile annuncio in tempi brevi da parte dello storico ed apprezzato autore di videogiochi.

Potrebbe infatti trattarsi di una semplice coincidenza, seppur questa chiacchierata e la presenza di tre figure così importanti tra gli ospiti della Summer Game Fest stia stuzzicando molto i fan di Kojima: qualora emergessero novità vi terremo costantemente aggiornati.

Vi ricordiamo che già meno di un mese fa Hideo Kojima si era sentito con il regista in una chiacchierata da oltre due ore: un evento che già all’epoca ha fatto pensare fossero in arrivo notizie su Death Stranding 2.

Secondo le ultime indiscrezioni, comunque non confermate, il suo ultimo gioco sarebbe stato proposto anche a Sony, che avrebbe deciso di scartarlo.

I fan hanno dimostrato tutto il loro affetto per Hideo Kojima in più di un’occasione, come dimostrato anche dalla sua comparsa in una canzone rap.