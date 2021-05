Hideo Kojima è finito in una canzone rap (e ha reagito così)

Il mondo della musica e quello dei videogiochi hanno spesso camminato fianco a fianco e Death Stranding, l’ultima fatica di Hideo Kojima, costituisce un esempio perfetto di questo sodalizio. Adesso, lo stesso director nipponico è finito a sorpresa in una canzone rap.

Il viaggio di Sam Porter Bridges è costellato, soprattutto nei momenti pregni di una notevole carica emozionale, di contributi musicali molto vari, tra i quali è impossibile non citare la splendida colonna sonora di Ludvig Forssell, recentemente uscito da Kojima Productions.

I fan sono in attesa del nuovo gioco dell’autore giapponese (qualunque esso sia) ma sembra che Sony ne abbia scartato uno di recente, costringendo lo stesso Kojima a cambiare strada.

In seguito a questa notizia era arrivata un’ulteriore indiscrezione da parte del giornalista Jeff Grubb, secondo la quale l’artista si sarebbe rivolto a Microsoft per portare il gioco su Xbox.

Tornando al tema proposto in apertura, i fan saranno felici di sapere che il rapper J.Cole ha nominato proprio Hideo Kojima in un brano del suo nuovo album, The Off-Season.

L’ultimo lavoro del cantante americano è stato lanciato il 14 maggio, e adesso che gli ascoltatori hanno avuto modo di approfondirne i testi, sono stati in molti ad accorgersi che in una canzone viene nominato proprio il game director giapponese (via DualShockers).

La linea “incriminata” si trova nel brano Applying Pressure, nel quale il rapper si esprime come segue:

«Big Boss, less Rick Ross, more like a wavy Hideo Kojima».

Tradotta in italiano, la frase suonerebbe come «Big Boss, non tanto Rick Ross, quanto un figo Hideo Kojima».

Il primo riferimento è ovviamente a “quel” Big Boss, personaggio dell’IP di Metal Gear che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, e del quale J.Cole sembra essere un fan.

Il rapper americano Rick Ross, invece, c’entra poco con il mondo videoludico, ma è solito presentarsi con l’epiteto di “Boss“, da qui il confronto tra l’essere “cool” e “boss” come Hideo Kojima (e non come lo stesso Ross).

In seguito alla scoperta, l’account Twitter di Kojima Productions ha espresso il suo apprezzamento con un commento composto da tre fiamme:

https://twitter.com/KojiPro2015_EN/status/1393338936441851907?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1393338936441851907%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-42929281342786041875.ampproject.net%2F2104302228000%2Fframe.html

Indubbiamente a Hideo Kojima sarà giunta voce dell’involontaria (ma gradita) apparizione nell’ultimo album del rapper americano e, a giudicare dalla reazione, sembra che il geniale creatore di Death Stranding abbia davvero gradito.

Di recente, l’infaticabile Hideo si è intrattenuto in una lunga videochiamata con Nicolas Winding Refn, volto di Heartman in Death Stranding e regista di chiara fama. La notizia ha inevitabilmente indotto un gran numero di fan a sperare che qualcosa si stia muovendo per un ipotetico sequel.

Rimanendo in tema Heartman, qualcuno è finalmente riuscito a scoprire l’elenco dei film presenti nella sua collezione, con i quali si intrattiene in attesa di fare nuovamente ritorno sulla Spiaggia.

Avete nostalgia della saga di Metal Gear? Potete asciugarvi le lacrime dando un’occhiata alla versione “scartata” di Skull Face (con tanto di nome segreto) in Metal Gear Solid V The Phantom Pain.