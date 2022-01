Kingdom Hearts, la saga completa costerà 90€ su Switch (ma potete provarla gratis)

L’amatissima serie crossover Kingdom Hearts sta finalmente per arrivare anche su Nintendo Switch: Square Enix ha finalmente annunciato la data di lancio e il prezzo di tutti i capitoli principali della saga.

L’iniziativa fa parte di una collaborazione con Nintendo che ha portato anche all’arrivo di Sora su Super Smash Bros. Ultimate come combattente finale: si trattava infatti di uno dei personaggi più richiesti dai fan negli ultimi anni.

L’annuncio è infatti arrivato proprio in occasione dell’ultima presentazione live dedicata a Smash, che ha svelato come per la prima volta sarebbe stato presto possibile giocare tutti i capitoli della serie in portabilità.

Kingdom Hearts sarà però giocabile esclusivamente in cloud gaming: realizzarne i porting su Switch si è infatti rivelato molto difficile, pur non avendo escluso la possibilità di un’eventuale versione fisica, al momento non annunciata.

Con un nuovo trailer di lancio, Square Enix ha ufficialmente svelato tutti i dettagli sulla saga completa di Kingdom Hearts per Nintendo Switch, giusto in tempo per celebrare il 20esimo anniversario della saga.

Come riportato da VGC, i giocatori avranno la possibilità di acquistare separatamente i tre giochi principali nelle loro edizioni complete, o in alternativa scegliere la raccolta completa intitolata Kingdom Hearts Integrum Masterpiece ai seguenti prezzi:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX Cloud Version (€39.99)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version (€49.99)

Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) Cloud Version (€49.99)

Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud (€89.99)

Considerando che si tratta unicamente di versioni giocabili in cloud, il prezzo può apparire decisamente sorprendente e proibitivo per larga parte dei giocatori, specialmente considerando che i capitoli sono spesso stati acquistabili in offerta a prezzi inferiori su altre piattaforme, anche in formato fisico.

In ogni caso, la saga completa di Kingdom Hearts sarà disponibile su Switch a partire dal 10 febbraio, ma gli utenti avranno la possibilità già da oggi di poterla provare gratis tramite le demo, che serviranno a testare la performance della vostra connessione internet con i giochi prima dell’acquisto.

Inoltre, Square Enix ha deciso di venire incontro ai fan storici proponendo uno sconto del 20% sul pre-order di Kingdom Hearts Integrum Masterpiece: tutti i capitoli della saga potranno dunque essere vostri a 71.99€, se acquisterete la collection prima del lancio ufficiale.

Ricordiamo che la saga permette di esplorare vasti mondi tratti dall’immaginario Disney, ma allo stesso tempo c’è chi ha voluto immaginarne una versione a tema Bloodborne semplicemente perfetta.