Kingdom Hearts 4 perderà dei personaggi importanti, i più amati dai fan

Quello di Kingdom Hearts 4 è stato un annuncio inaspettato per molti, visto che la saga sembrava conclusa.

Dopo il terzo capitolo della saga, che potete recuperare su Amazon, non c’erano effettivamente troppi indizi per il ritorno delle avventure di Sora.

Invece Kingdom Hearts 4 è già partito alla carica, perché lo sviluppo è già iniziato e Square Enix si prepara al ritorno del franchise.

Per il quale si è espresso recentemente anche Tetsuya Nomura, svelando che i fan dei personaggi di Final Fantasy potrebbero essere delusi dal titolo.

In occasione dell’intervista rilasciata a Game Informer, il designer si è sbottonato un po’ su Kingdom Hearts 4 svelando alcune informazioni.

Tra cui anche il destino dei personaggi della saga di Kingdom Hearts. Un cast di eroi che, tra le tante installazioni del franchise tra le varie piattaforme, è davvero esteso.

Al di là del trio di Sora, Riku e Kairi, i fan si sono affezionati a tantissimi altri personaggi apparsi tra le avventure. Roxas, Axel, Xion, Terra, Aqua, e Ventus sono diventati molto popolari, nel corso degli anni.

Una cosa che Nomura non immaginava potesse succdere, o almeno non così tanto, perché l’idea è sempre stata di rendere Sora e Riku i più popolari.

Ben sapendo, lui ed il suo team, che i fan vorrebbero vedere di nuovo tutti gli altri comprimari in azione, sembra che Kingdom Hearts 4 non sarà il palcoscenico in cui lo faranno.

La storia del quarto capitolo è incentrata sulla scomparsa di Sora, e ad oggi non ci sono piani per l’inserimento di altri personaggi:

«Non sono del tutto sicuro se ci sarà spazio per esplorare davvero tanto le storie degli altri personaggi, ma sono consapevole e il team è consapevole del fatto che questi personaggi sono molto popolari e le persone vogliono vederli ancora. Quindi, se possibile, sarebbe fantastico includerne di più o continuare a condividere una parte maggiore della loro storia in occasioni future.»

I fan più accaniti di Kingdom Hearts potrebbero dover mandare giù un boccone amaro a quanto pare, e aspettare altre occasioni mentre Square Enix punta a raccontare qualcosa di nuovo su Sora.

L’obiettivo sarà anche quello di dare una spinta all’aspetto tecnico della saga, con il coinvolgimento dell’Unreal Engine 5, pur con dei limiti.

Dal mondo di Final Fantasy, invece, pare che i fan potranno avere a breve delle informazioni sull’attesa seconda parte di FFVII Remake.