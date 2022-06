Kingdom Hearts 4 potrebbe dire addio agli eroi di Final Fantasy, o quasi

La forza di Kingdom Hearts è stata la capacità di unire i personaggi di Final Fantasy con quelli Disney, due mondi apparentemente lontani.

Dopo il terzo capitolo della saga, che potete recuperare su Amazon, la saga di Kingdom Hearts sembra esseresi conclusa per sempre.

Un episodio che è stato criticato anche per la poca presenza di personaggi della saga di Final Fantasy, che i fan si aspettavano di vedere in maggiore quantità.

La speranza è che in Kingdom Hearts 4, il cui sviluppo è già iniziato, possano tornare gli eroi ed i villain della saga JRPG in massa.

Stando alle parole di Tetsuya Nomura, queste speranze potrebbero essere infrante nel prossimo capitolo della saga.

Il designer della saga ha parlato della natura di Kingdom Hearts (via The Gamer), e proprio del crossover tra personaggi Disney e di Final Fantasy.

Proprio in relazione al prossimo quarto capitolo, è stato chiesto a Nomura se ci potranno essere più personaggi della saga di Square Enix, come richiesto dai fan.

Il designer, per tutta risposta, ha dichiarato che Kingdom Hearts non è un crossover tra Final Fantasy e Disney. Il motivo per cui i personaggi della saga di JRPG sono stati introdotti nella serie è molto preciso:

«Quando abbiamo pubblicato il primo titolo, avevamo solo pochi personaggi originali di Kingdom Hearts. Quando interagivano con personaggi Disney molto famosi e amati, sentivo che nessuno conosceva davvero questi nuovi personaggi, quindi è stato più difficile per loro per mantenere la propria posizione. E così, abbiamo coinvolto molti personaggi di Final Fantasy per dare una mano a tutti a conoscere meglio quelli originali.»

Per Nomura non è una priorità dare spazio ai personaggi di Final Fantasy a quanto pare, sebbene il designer abbia dichiarato che per Kingdom Hearts 4 l’obiettivo è quello di trovare un certo equilibrio.

L’obiettivo sarà anche quello di dare una spinta all’aspetto tecnico della saga, con il coinvolgimento dell’Unreal Engine 5, pur con dei limiti.

Dal mondo di Final Fantasy, invece, pare che i fan potranno avere a breve delle informazioni sull’attesa seconda parte di FFVII Remake.