Kingdom Hearts 4 non esce? Che ne dite del musical con pupazzi animati?

Quando esce Kingdom Hearts 4? Al momento non vi sono conferme al riguardo, visto che Square Enix non sembra intenzionata a dare un quarto sequel alle avventure di Sora & Co..

Il protagonista della saga action RPG Disney è l’ultimo lottatore del titolo campione di incassi di Nintendo, sebbene una sua nuova avventura ufficiale della saga non sia stata ancora annunciata.

E se alcuni fan hanno deciso di fondere Kingdom Hearts con lo stile unico di Bloodborne, ora un altro fan sembra essersi portato ancora oltre, realizzando un piccolo gioiellino di creatività.

Come riportato anche dai colleghi di Game Rant, la doppiatrice Erika Harlacher ha deciso di ricreare l’introduzione alla storia del Kingdom Hearts originale con dei veri e propri pupazzi, per una sorta di musical davvero sorprendente.

La Harlacher, che ha doppiato diversi personaggi di IP come Persona 5 e Genshin Impact, si è fatta aiutare da alcuni fan con il supporto dell’animatore Luke Stone e del pianista Greg Chun.

Il risultato, come potete ammirare nel video sottostante, è davvero unico.

Il video porta lo spettatore attraverso il secondo mondo di Kingdom Hearts, Traverse Town, che funge da hub centrale per titolo originale.

Uno degli aspetti più impressionanti di questa specie di musical è anche il modello d’animazione, che combina lo stile classico dei burattini con un effetto in stile stop-motion per il movimento della bocca e degli occhi dei vari personaggi.

Sperando che il filmato non subisca la censura di YouTube per via dell’utilizzo di canzoni protette da copyright, la speranza è che sia il primo di una lunga serie di omaggi realizzati per l’occasione.

