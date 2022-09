Judgment arriva su PC, da oggi, ma ha rischiato grosso fino ad ora

Judgment e Lost Judgment arrivano su PC, e lo fanno a partire da oggi, dopo essere stati in un limbo molto particolare.

Il franchise nato come costola di Yakuza, che potete recuperare su Amazon al miglior prezzo, ha avuto un bel successo tanto da ispirare ben due capitoli.

Il primo capitolo, di cui trovate la nostra recensione, è stato una scommessa ma una bella sorpresa, che i fan di SEGA hanno premiato.

Che ha reso possibile Lost Judgment, forse più inaspettato sequel, che ancora una volta ha dimostrato una buona rilettura dello stile di Yakuza (il perché lo scoprite sempre nella nostra recensione).

In occasione del Tokyo Game Show, SEGA ha annunciato l’arrivo di Judgment e Lost Judgment su Steam.

Una cosa che i fan aspettavano da molto tempo, visto che è il gioco è stato pubblicato su tutte le console, ed hanno dovuto aspettare così tanto per colpa… del protagonista.

Come riporta VGC, le versioni PC dei due giochi erano state bloccate per via dell’agenzia dell’attore che interpreta il protagonista, Takuya Kimura.

L’agenzia Johnny & Associates non voleva che Kimura apparisse nei giochi su PC, per un motivo non del tutto chiaro.

Qualcuno ipotizza che il controllo sui diritti dell’immagine dell’attore non sia stato condiviso completamente, e che abbia trattato i diritti sui giochi PC diversamente perché sono dispositivi che possono accedere direttamente ad Internet.

SEGA ha tentato di portare i due Judgment su PC per molto tempo, ma trovando sempre lo scontro con l’agenzia in tutto questo tempo.

Lost Judgment e Judgment sono già disponibili su Steam, con l’espansione Kaito Files che sarà inclusa nel bundle con entrambi i titoli.

I fan del Ryu Ga Gotoku Studio hanno di che gioire in questi giorni, perché il TGS 2022 ha svelato il futuro della saga di Yakuza, con il ritorno di un grande protagonista.

Con un altro gioco che tornerà dal passato, per la prima volta in Europa, anche questo molto richiesto.