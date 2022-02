James Bond potrebbe essere pronto a mostrarsi, questa volta per davvero

A febbraio dello scorso anno, i ragazzi di IO Interactive hanno confermato di essere al lavoro su Project 007, il nuovo videogioco dedicato a James Bond.

L’avventura ispirata al celebre agente segreto visto anche al cinema sarà fortemente narrativa, cosa questa che ha alzato sicuramente l’asticella dell’hype.

Gli sviluppatori vogliono ispirarsi all’intera saga e alle sue caratteristiche, ma racconteranno una storia completamente originale e con un Bond mai visto prima.

Se quindi la storia del nuovo universo di Bond e il personaggio passerà attraverso una narrativa sia lineare che non-lineare, sono in molti a chiedersi di che pasta sarà fatto il gioco vero e proprio. A quanto pare, però, forse a breve ne sapremo di più.

Andy Robinson di VGC ha infatti twittato da poco che a breve potremo vedere in azione una certa “super spia“, non confermando però che si tratti davvero di James Bond ma suggerendolo abbastanza chiaramente.

I commenti sotto al tweet sembrano andare infatti tutti in un’unica direzione: Project 007 sta per essere finalmente mostrato al mondo e mancherebbe relativamente poco tempo prima che ciò avvenga.

In basso, il post di Robinson pubblicato nella serata di oggi, 4 febbraio:

I wouldn’t be surprised if a certain super spy returns in the next few weeks.

— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) February 4, 2022