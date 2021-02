Jack Black entra nel cast di Borderlands (in un ruolo davvero fuori di testa)

Solo pochi giorni fa, il film di Borderlands si è arricchito di un nuovo ingresso di un certo peso: la celebre Jamie Lee Curtis vestirà i panni di Tannis, archeologa di Pandora che avrà dei trascorsi complicati con Lilith e che sarà uno dei personaggi cardine della storia.

Ora, però, è entrato a far parte del cast un attore davvero molto amato da una legione di spettatori: il mitico Jack Black (School of Rock) presterà la sua voce a Claptrap, il robot in grado di sprizzare sarcasmo da ogni poro (nonché uno dei personaggi più celebri dell’intera saga di sparatutto/RPG).

Black ha da poco vestito per la terza volta i panni di Shelly Oberon in Jumanji: The Next Level ed è atteso anche in Apollo 10½: A Space Age Adventure.

Ecco le parole del regista del film, Eli Roth, emozionato dall’ingresso nel cast di una star del calibro di Black:

Sono davvero entusiasta di lavorare di nuovo con Jack, questa volta in cabina di registrazione. Claptrap è il personaggio più divertente del gioco e Jack è perfetto per portarlo sul grande schermo.

Ad affiancarlo nel film, come sappiamo, ci saranno anche Cate Blanchett (che sarà Lilith) e Kevin Hart, attore visto di recente nel sequel di Jumanji.

Ricordiamo infine che la sceneggiatura è a cura di Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us), mentre la produzione porta la firma di Avi Arad. Al momento il film di Borderlands non dispone di una data di uscita (le riprese dovrebbero iniziare a breve in Ungheria).

Se volete sapere cosa ne pensiamo di Borderlands 3 potete scoprirlo dando un’occhiata anche alla nostra video recensione che trovate – ovviamente – sulle pagine di SpazioGames!