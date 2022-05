Indiana Jones di Bethesda potrebbe essere anche multiplayer

All’E3 2021, durante la conferenza Microsoft, sono stati presentati numerosi giochi interessanti, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione dei fan: parliamo di Indiana Jones.

La famosissima serie che narra le vicende dell’archeologo più spericolato e intraprendente della storia del cinema non è nuova agli adattamenti videoludici, ma questa è la prima volta in cui ad un gioco a tema si sia interessata una delle più grandi compagnie del settore, ovvero Bethesda.

In particolare, a occuparsi dello sviluppo del gioco di Indiana Jones sarà MachineGames, già responsabile dello spinoff della serie Wolfenstein del 2019: Wolfenstein Youngblood (che potete acquistare su Amazon ad un prezzo davvero basso).

Nonostante le notizie sul gioco siano davvero molto poche, un recente update da parte di ZeniMax potrebbe suggerire alcune feature molto interessanti che potrebbero far parte del gioco.

Come riportato da Gamerant, è stato messo un annuncio per quanto riguarda la posizione di AI Programmer per MachineGames, ovvero lo stesso team che si occupa di Indiana Jones.

Tra i requisiti richiesti c’è la capacità di lavorare con il multiplayer e nello specifico l’attenzione ricade sui bot «come sostituti umani», oltre a ciò è richiesta una competenza ed esperienza riguardo la «progettazione di compagni di gioco».

Non ci sono dei dettagli che lasciano indicano che il progetto di riferimento sia proprio Indiana Jones ma, dato che si tratta di un titolo attualmente in sviluppo, la ricerca di questa specifica figura professionale potrebbe avere come oggetto di interesse il nuovo gioco con il famoso archeologo creato da George Lucas.

MachineGames, tuttavia, dovrebbe essere a lavoro anche su altri progetti, come Wolfestein 3, dato che comunque lo stato del progetto di Indiana Jones è ancora all’inizio.

Nell’attesa di ulteriori notizie, sembra che l‘ultima esclusiva PS5 di Bethesda abbia ancora qualcosa da dire.

Infine, a breve ci sarà anche lo showcase Xbox e Bethesda, e arriveranno di certo tantissime novità entusiasmanti.