Indiana Jones di Bethesda, a che punto siamo? Arrivano brutte notizie

Uno dei tanti titoli che sono stati assenti alla conferenza E3 2021 di Microsoft è stato il nuovo videogioco di Indiana Jones, di cui si occuperà Bethesda e che è stato annunciato all’inizio dell’anno.

In particolare, ricordiamo come sia stato confermato che ad occuparsi dello sviluppo sarà MachineGames, già responsabile del reboot della famosa serie Wolfenstein.

Secondo le parole di Pete Hines, vice presidente della divisione marketing di Bethesda, sembra che ci vorrà ancora molto tempo prima che lo studio possa diffondere notizie concrete legate allo sviluppo di Indiana Jones.

In un’intervista rilasciata a GameSpot (via GamingBolt), Hines ha infatti confermato che la produzione è ancora in fase embrionale, come del resto poteva sembrare evidente riguardando il teaser ufficiale.

Lo sviluppo del nuovo Indiana Jones è ancora fermo alle fasi iniziali.

Ha anche voluto sottolineare quanto sia facile, secondo lui, per gli utenti capire a che punto è il gioco rimarcando come «l’accordo è stato letteralmente appena annunciato», evidenziando dunque che MachineGames non ha avuto il tempo materiale per poterci ancora lavorare a fondo.

I fan dovranno dunque essere muniti di pazienza ed aspettare molto tempo prima di riuscire ad avere nuove notizie concrete sul nuovo Indiana Jones: naturalmente vi terremo aggiornati tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che a supervisionare il progetto ci sarà anche lo stesso Todd Howard, anche se Bethesda ha comunque garantito più volte che non interferirà con il lavoro del team di sviluppo, anche perché è già attualmente impegnata nella produzione di Starfield e The Elder Scrolls VI.

Anche per questo motivo, lo studio aveva rassicurato che l’annuncio del nuovo Indiana Jones non avrebbe rallentato lo sviluppo dei due giochi di punta: venendo realizzato da un team diverso, i lavori saranno in grado di procedere regolarmente secondo i piani stabiliti.