Indiana Jones di Bethesda sarà esclusiva Xbox? Forse no

Il gioco di Indiana Jones di Bethesda, sviluppato da MachineGames, è stato annunciato nel lontano E3 2021 e ancora non è stato specificato per quali piattaforme uscirà.

Sul gioco sul famoso archeologo si sa ancora molto poco, ma il coinvolgimento della compagnia che ha dato i natali a Skyrim (che potete acquistare su Amazon al miglior prezzo) lascia ben sperare per quanto riguarda la sua riuscita.

Nelle scorse ore siamo venuti a conoscenza di alcuni indizi che lascerebbero intuire alcune feature molto interessanti del gioco, come ade esempio il multiplayer.

Adesso, come riportato da Gamerant, hanno fatto capolino delle indiscrezioni che provengono direttamente da Jez Corden di Windows Central, una fonte certamente informata per quanto riguarda ciò che accade in casa Microsoft.

Stando a Corden, che è intervenuto nell’ultima puntata di Round al Thor 99 (che vi postiamo qui di seguito), il nuovo Indiana Jones non sarà un’esclusiva Xbox.

Il dubbio sulla possibilità che il titolo di MachineGames possa essere o meno un’esclusiva console Microsoft è ovviamente più che lecito, dopo l’acquisizione del gruppo ZeniMax da parte della casa di Redmond. Non conosciamo però i dettagli relativi agli accordi presi da Bethesda per quando riguarda le piattaforme su cui distribuire il titolo, accordi a cui Microsoft potrebbe dover adempiere.

Tuttavia Corden ha affermato di avere sentito questa news circa un anno fa, dunque potrebbe anche essere che le cose siano cambiate.

Ovviamente al momento non c’è nulla di ufficiale, ma l’ipotesi di Indiana Jones multipiattaforma non sarebbe certo un’eventualità campata in aria.

In ogni caso lo sviluppo del titolo di MachineGames è ancora all’inizio, dunque potrebbe volerci molto tempo prima di avere qualsiasi tipo di conferma.

Per concludere, se volete sapere di più su ciò che bolle in pentola in casa Microsoft, vi ricordiamo che a breve ci sarà l’evento Xbox/Bethesda, che sicuramente ci riserverà tante sorprese.