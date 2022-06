In The Witcher 3 perdere a Gwent può essere fatale, davvero

The Witcher 3 Wild Hunt è un capolavoro noto ai più, sebbene non sorprende che col passare dei mesi continuino a emergere curiosità sul gioco.

L’avventura di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) arriverà prossimamente anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una versione pensata per le console current-gen.

Dopo aver spento le sue prime sette candeline, i fan sono ora incappati in un bug del gioco davvero molto particolare, che riguarda uno dei mini giochi più famosi di sempre: Gwent.

Come riportato anche da Game Rant. sebbene The Witcher 3 sia un gioco bellissimo ha ancora la sua dose di problemi, come dimostra un bug che uccide Geralt per aver perso una partita al celebre gioco di carte.

L’utente Reddit Split2ideZ ha infatti condiviso un filmato che ritrae la fine di una partita di Gwent, con il giocatore che ha perso il round finale in quella che sembra essere una sfida davvero combattuta.

Dopo un breve messaggio sulla sconfitta e l’offerta di una rivincita da parte dell’avversario di Geralt, il gioco passa improvvisamente alla schermata del ‘sei morto’.

Arrivata in maniera del tutto inaspettata e senza senso logico, Geralt che non ha nemmeno la possibilità di rispondere alla sua ‘morte’, tanto che l’unica cosa che resta da fare al giocatore è ridere di questo bug davvero molto strano.

Anche se arrabbiarsi per una sconfitta a Gwent è comprensibile, morire per una semplice partita è una cosa abbastanza atipica, soprattutto per un Witcher che ha combattuto bestie e creature di ogni genere in tutto il continente.

Restando in tema, un modder ha rilasciato da poco un’interessante mod per il gioco di CDPR che aggiunge nuove missioni, una nuova area esplorabile, nuovi nemici e molto altro.

Ma non solo: nei prossimi mesi è previsto anche un nuovo capitolo originale della saga che CD Projekt RED promette essere davvero epico.