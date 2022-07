Gotham Knights, Batgirl non vi farà rimpiangere Batman nel nuovo video gameplay

L’ambizioso Gotham Knights è tornato a mostrarsi in azione nelle scorse ore con un nuovo gameplay trailer, questa volta interamente dedicato a Batgirl, uno dei quattro personaggi giocabili appartenenti alla batfamily.

Il nuovo gioco di ruolo d’azione open world ambientato nell’iconico universo DC Comics (potete prenotarlo su Amazon in offerta speciale) si sta infatti preparando definitivamente al lancio ufficiale, che ricordiamo arriverà alla fine di ottobre esclusivamente su console next-gen.

Dopo aver svelato nel dettaglio il gameplay di Robin nelle scorse settimane, WB Games Montreal ha voluto ufficialmente mostrare come funzionerà Batgirl, l’eroina che più di tutti si avvicinerà all’iconico Batman.

Ricordiamo infatti che il Cavaliere Oscuro non sarà presente in questo titolo, lasciando dunque i 4 protagonisti con l’incarico di raccoglierne la pesante eredità e continuare a dispensare giustizia a Gotham City.

Come riportato da Polygon, il trailer gameplay che vi abbiamo riproposto in cima a questo articolo è stato svelato in anteprima al San Diego Comic-Con, venendo poi distribuito al grande pubblico solo nelle scorse ore.

La presentazione si apre con un breve discorso di Batgirl sull’importanza dei simboli, per poi passare direttamente all’azione con notevoli combo, abilità, gadget e altre armi speciali, come un manganello in grado di trasformarsi in nunchaku.

Quel che appare evidente dal nuovo video gameplay è che Batgirl è stata disegnata come il personaggio perfetto per tutti quei fan che fossero nostalgici del Cavaliere Oscuro: Barbara Gordon sembra infatti pronta a diventare il nuovo Batman.

Ricordiamo che il lancio ufficiale di Gotham Knights è attualmente previsto per il 25 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC, mentre non sarà disponibile sulle piattaforme della precedente generazione.

Le versioni PS4 e Xbox One sono state infatti ufficialmente cancellate: una scelta giustificata dagli sviluppatori sottolineando le forti ambizioni di questa nuova avventura, che sarebbe stata fortemente limitata dalla release cross-gen.

Gli sviluppatori hanno inoltre promesso che i giocatori avranno «libertà totale» di gameplay, anche in co-op: gli utenti saranno liberi di giocarci come vorranno e di renderlo anche «strano», se lo desidereranno.