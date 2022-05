In Cyberpunk 2077 ora le auto volano davvero, grazie ai fan

Cyberpunk 2077 è sicuramente un gioco che ha fatto molto discutere, tanto che ancora oggi i fan amano dilettarsi nelle creazioni più astruse.

Il titolo di CDPR (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon) è infatti da sempre nelle mire di modder di vario genere.

E se il progetto di CD Projekt pare stia per ricevere una nuova espansione, continuano ad arrivare modifiche dai fan do un certo livello.

Come riportato anche da Wccftech, è ora il turno di una mod che rende le auto volanti, letteralmente, per un effetto finale davvero futuristico.

Una nuova mod di Cyberpunk 2077 rilasciata online introduce infatti una caratteristica molto richiesta nel gioco di ruolo sviluppato da CD Projekt Red.

La mod Let There Be Flight innesta auto volanti completamente funzionanti e controllabili, oltre a funzioni che migliorano l’esperienza di volo come la navigazione nel mondo per le missioni, l’espulsione rapida in caso di emergenza e altro ancora.

Sono stati condivisi anche un paio di video che mostrano la mod in azione – ancora in fase beta, mentre i filmati li trovate nei player sottostanti – la quale può essere scaricata da GitHub.

Chissà se un giorno CD Projekt non decida di includere le auto volanti nel gioco, magari con un add-on ufficiale ancora più bello da vedere (e da giocare). La speranza, come sempre, è l’ultima a morire (e per il momento accontentiamoci di ciò che abbiamo).

Restando in tema, Cyberpunk 2077 avrà anche avuto un lancio negativo nel 2020, ma è altrettanto vero che il gioco ha comunque venduto incredibilmente bene.

Ma non solo: una versione creata dai fan per i fan del classico gioco di ruolo d’azione in soggettiva sembra ancora più bella grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5.

Infine, a quanto pare sembra proprio che Cyberpunk 2077 abbia frainteso completamente le metropolitane, quantomeno stando alle parole di un esperto di trasporti.