In cerca di nuovi giochi per le vostre serate? Scopri i titoli in sconto su Eneba!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su un gran numero di giochi recenti, e non, per trascorrere alla grande le vostre serate!

A soli 24,99€ potete mettere le mani su Resident Evil Village, titolo perfetto da giocare nel periodo nell’ormai imminente periodo di Halloween.Ambientato alcuni anni dopo gli eventi raccontati in Resident Evil 7, Resident Evil Village pone i giocatori nuovamente nei panni di Ethan Winters, il quale si troverà all’interno di un misterioso villaggio popolato da creature mostruose che cercheranno di ostacolarlo composto da varie aree, tra cui un gigantesco castello popolato da vampire assetate di sangue.

Piuttosto interessante anche il recentissimo Hot Wheels Unleashed, proposto a soli 22,74€. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un buon 7,7, abbiamo affermato che «Hot Wheels Unleashed è senza alcun dubbio il miglior videogioco mai realizzato dedicato alle iconiche macchinine prodotte dalla Mattel, in grado di catturare in un divertente racing game l’esperienza di vedere le folli piste prendere vita».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui giochi medievali tra gli sconti del portale Eneba.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione