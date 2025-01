Giochi di ruolo | I migliori del 2023

Uno dei generi storici del mondo dei videogame è indubbiamente quello rappresentato dai giochi di ruolo. Ci sono diversi stili, ma tutti condividono lo stesso minimo comune denominatore: portarci a vivere delle avventure dall'altissimo tasso di epicità permettendoci, contemporaneamente, di interpretare il nostro personaggio, di svilupparne i talenti e le caratteristiche come meglio vengono incontro alla nostra idea ludica.

Ecco perché parliamo di una tipologia di videogame tra le più amate in assoluto: ci sono davvero giochi di ruolo per tutti i palati e di tutti i tipi, che funzionano a turni o in tempo reale, che ibridano le loro meccaniche allo shooting, lineari oppure open world. Per aiutarvi a orientarvi, ci siamo misurati con un compito davvero difficile: individuare i migliori giochi di ruolo da consigliarvi.

Trovate di seguito la nostra lista ma, come immaginerete se conoscete i videogiochi, i nomi potrebbero essere davvero tantissimi e per i palati più diversi. Vi spieghiamo, però, perché abbiamo scelto proprio questi.

I migliori giochi di ruolo

Persona 5 Royal

Il re dei JRPG

Se quello che amate è il canone tradizionale dei JRPG a turni e non vedete l'ora di smarrirvi all'interno di un mondo di gioco titanico anche per cento ore, fermatevi, siete arrivati alla meta: si chiama Persona 5 Royal ed è senza dubbio di smentita il miglior gioco di ruolo a turni della generazione scorsa. Ora adattato anche in italiano, il titolo firmato da Atlus è la summa degli aspetti che vi tengono incollati a un GDR: personaggi a cui affezionarsi, una grande colonna sonora, sceneggiatura capace di entrarvi dentro, un combat system intelligente, stratificato e magnetico. Tuffatevici senza pensarci nemmeno.

Elden Ring

Il miglior soulslike in assoluto

Arrivato con addosso tutti i riflettori puntati, Elden Ring è riuscito nella straordinaria impresa di non tradire le aspettative, rivelandosi essere il vero e proprio kolossal di FromSoftware. Summa della poetica videoludica del tema guidato da Hidetaka Miyazaki, il gioco mescola le meccaniche da Souls a un open world dotato di uno straordinario e costante senso di scoperta e di pericolo. Alla vecchia formula aggiunge la possibilità di esplorare a cavallo e checkpoint molto più frequenti, rendendo tutto ciò che di bello c'era in giochi come Dark Souls e Bloodborne ancora più magnificente. Il must have assoluto per chi ama dedicarsi alla costruzione del proprio personaggi e alle sfide capaci di dare del filo da torcere al giocatore.

Octopath Traveler

Una perla nei canoni classici dei giochi di ruolo a turni

Siete cresciuti a pane e Final Fantasy VI? Allora non fatevi il torto di non giocare Octopath Traveler. Questo JRPG a turni dalla straordinaria direzione artistica riprende in tutto e per tutto il grande classico di casa Square, proponendovi le storie di otto personaggi che si intrecciano e che si uniscono via via al vostro party, permettendovi di scegliere liberamente chi sia il vostro protagonista principale. Il combat system, straordinariamente profondo, prevede un sistema di classi combinabili e poggia sulle logiche della "rottura" della difesa del nemico: vi darà tantissime soddisfazioni e non dovreste nemmeno esitare a comprarlo, se amate i giochi di ruolo classici a turni come purtroppo ormai se ne fanno davvero pochi.

The Witcher 3: Wild Hunt

Il gioco di ruolo open world

Se il tipo di giochi di ruolo che amate è più incentrato sull'azione che sui turni, concentrate le vostre attenzioni su The Witcher 3: Wild Hunt. L'opera magna di CD Projekt RED è una di quelle che sanno coinvolgere a 360°, regalando un'esperienza difficile da dimenticare: nei panni di Geralt di Rivia, un witcher cacciatore di mostri, vi avventurerete per il Continente in cerca di Yennefer e di Ciri, due donne davvero importanti della vostra vita. Dietro ogni angolo, però, in una regione squarciata dalla guerra portata avanti dall'Impero di Nilfgaard, si possono nascondere sorprese. Sorprese che, spesso, corrispondono a streghe d'acqua, briganti che provano ad avvantaggiarsi del conflitto rifacendosi sui più indifesi, belve che sono più umane degli umani. E voi siete uno strigo. E gli strighi non possono permettere che le loro abilità non facciano la differenza.

Mass Effect: Legendary Edition

Il gioco di ruolo spaziale con meccaniche shooting

Se è vero che uno degli elementi più belli dei giochi di ruolo è la loro capacità di lasciar esprimere il giocatore, Mass Effect è praticamente l'incarnazione di questo concetto. La trilogia originale dei titoli spaziali di BioWare vi permette di creare liberamente il vostro comandante Shepard – scegliendo sesso, aspetto, peculiarità, background – e, da lì, di avventurarvi armi alla mano per la galassia, trovando alleati, scoprendo storie, insidie, grandi amori. Il secondo episodio rimane una delle vette del genere e, senza fare anticipazioni di nessun tipo, vi raccomandiamo di tenergli un posto nel vostro cuore per quando ci giocherete.

Fire Emblem: Engage

Un grande gioco di ruolo tattico

Da quando è arrivato sul mercato, Fire Emblem: Engage si è imposto come un nuovo standard per la storica saga di giochi di ruolo tattici. Nonostante la vicenda narrata sia davvero basilare e lontana dagli intrighi del precedente Three Houses, il combat system del titolo di Intelligent Systems è una vera perla per chi ama ingegnarsi tra abilità e turni. L'aggiunta delle meccaniche di "fusione" tra protagonisti e personaggi leggendari, inoltre, rende la formula ancora più imprevedibile, risultando in un gioco di ruolo tattico da non farsi sfuggire – come spiegato nella nostra recensione.

Chained Echoes

Una perla per chi ama i classici

Chained Echoes è arrivato così, dal nulla, come fanno le belle sorprese: questo straordinario JRPG a turni creato da una sola persona è un omaggio meraviglioso ai grandi classici del genere, dai quali si è dimostrato capace non solo di apprendere gli schemi, ma perfino di migliorarli e renderli straordinariamente moderni. È uno dei migliori giochi arrivati nel 2022 ed è incluso anche in Xbox Game Pass (sia PC che console che cloud). Se siete utenti del servizio Microsoft, amate i giochi di ruolo a turni e non ci avete ancora giocato, vi state facendo un grosso torto.

Disco Elysium

Una perla nata dal filone CRPG

C'è tutto un filone di giochi di ruolo, i cosiddetti "CRPG", che fa riferimento al gioco di ruolo classico, quello cartaceo. Ci sono tanti esponenti che hanno avuto straordinario successo (pensiamo ai Pillars of Eternity), soprattutto sul pubblico che non ha paura di perdersi in meccaniche articolate e in tanti testi. È anche il caso dello splendido Disco Elysium, un videogioco che riprende quei canoni e li adatta a una storia di mistero e indagini in una città decadente, regalandovi un viaggio dalla scrittura sopraffina – premiato come uno dei titoli migliori di tutto il 2019.

Come scegliere il miglior gioco di ruolo

Come dicevamo in apertura, orientarsi nel meraviglioso e gigantesco mondo dei giochi di ruolo potrebbe essere complicato. Come capire se una tipologia di videogioco faccia per sé? Come sapere se si preferisce un approccio in tempo reale o a turni? Per aiutare nell'impresa tutti coloro che magari non masticano alla perfezione il genere, ma sono rimasti appassionati da loro primi passi appena mossi, facciamo il punto su quello che dovete sapere per muovervi nel mondo dei giochi di ruolo.

Gioco di ruolo all'occidentale

Una sotto-categoria dei giochi di ruolo è rappresentata dalla scuola occidentale. Si parla, in questo caso, di videogiochi che hanno un approccio prevalentemente libero e non lineare, e che uniscono a questo un sistema di combattimento in tempo reale, spesso anche un open world. La saga The Elder Scrolls, di cui fa parte Skyrim, rientra nei giochi di ruolo alla occidentale, così come The Witcher, ma anche grandi classici e icone del genere come Baldur's Gate, che rappresenta il sotto-filone dei giochi isometrici, come Diablo (quelli con la telecamera obliqua dall'alto).

Gioco di ruolo alla giapponese

Di contro, la scuola giapponese del gioco di ruolo è più orientata verso sistemi di combattimenti in cui la battaglia è un momento specifico dell'esperienza di gioco, e in cui in alcuni casi si ricorre ai turni. Abbondano di boss fight messe bene in evidenza dal gioco e spesso hanno componenti cicliche della storia – come l'eroe, la maga bianca, il guerriero tank, che vanno a comporre il party dei protagonisti. Rientrano in questo filone i Final Fantasy, i Dragon Quest, i Bravely.

Giochi di ruolo Soulslike

Con Soulslike si intendono i videogiochi che si sono originati sulla scia del successo di Demon's Souls e di Dark Souls. Si tratta di giochi di ruolo laconici, con pochissime battute e la storia affidata a una narrazione criptica ed ermetica, in cui il giocatore affronta mondi ostili e nemici capaci di soverchiarlo in poche mosse. Nella maggior parte dei Soulslike è possibile accumulare punti esperienza per migliorarsi ma, se si viene uccisi e non si erano spesi i punti per fare level up (che non avviene in automatico, ma manualmente), bisogna tornare al punto della morte per recuperarli. Se si viene uccisi prima di raggiungerli, gli EXP sono persi per sempre.

Inoltre, i Soulslike permettono in quasi tutti i casi una collaborazione asincrona tra i giocatori: giocando connessi online è possibile lasciare messaggi con suggerimenti per altri avventurieri o anche giocare in co-op per sconfiggere un nemico. Attenzione, però, perché qualcuno può anche unirsi alla vostra partita per farvi del male, come se i mondi dei Soulslike non fossero già abbastanza maligni...

Rientrano in questo filone giochi come Elden Ring e Bloodborne, oltre ai già citati.

Gioco di ruolo a turni

I giochi di ruolo a turni propongono combat system che identificano la battaglia come un momento specifico e che non affidano lo scontro alla pressione di pulsanti per eseguire delle mosse, ma a dei menù: quando è il proprio turno, bisogna valutare come far agire il proprio personaggio, tenendo anche conto della velocità degli avversari e di quanto rapidamente arriverà il loro turno di azione. La maggior parte dei giochi di ruolo a turni permette di controllare non solo il protagonista principale, ma anche il party che lo affianca.

Fanno parte dei giochi di ruolo a turni classici molti Final Fantasy (come l'originale VII, l'VIII, il IX o il X), i Dragon Quest, la serie Bravely, Persona e Octopath Traveler, per citarne alcuni.

Gioco di ruolo in tempo reale

I giochi di ruolo in tempo reale vi chiedono di agire in tempo reale durante le battaglie: spesso sono mescolati alle meccaniche action e non presentano un menù per la selezione delle vostre azioni, affidate direttamente ai diversi pulsanti del vostro controller. Si giocano in tempo reale titoli come The Elder Scrolls, Mass Effect, The Witcher o Fallout, ad esempio.

Giochi di ruolo online

È anche possibile vivere dei giochi di ruolo online, conosciuti come MMORPG. Si tratta di grandi mondi in cui tutti i giocatori creano un loro personaggio, che può interagire con gli altri, collaborare (o anche trovare dei nemici). Spesso questi giochi chiedono il pagamento di un abbonamento per rinnovare la propria partecipazione e non possono essere giocati offline.

È il caso di videogiochi come Final Fantasy XIV, dell'iconico World of Wacraft – pietra angolare del filone moderno del genere – o di opere come Ultima Online, Fallout 76 o Black Desert Online, per citare un po' di nomi sparsi.