In attesa di The Elder Scrolls VI, Oblivion ha ricevuto una nuova espansione gratis (di un fan)

Uno dei giochi più attesi di Bethesda è senza dubbio The Elder Scrolls VI, sesto capitolo ufficiale del franchise fantasy più famoso di sempre.

Nell’attesa del nuovo RPG open world seguito di Skyrim, i fan della saga ora avranno modo di riscoprire un altro grande classico, ossia Oblivion.

Considerando che del sesto capitolo purtroppo al momento non si sa molto, è più che ovvio che i fan mirino a riscoprire i capitoli del passato.

Se già nelle scorse settimane un modder aveva rilasciato una nuova e fiammante versione di Oblivion con un texture pack HD da 19GB, è ora il turno di una vera e propria espansione standalone.

Come riportato da DSO Gaming, il team di PoH ha rilasciato la versione Alpha di Prism of Hammerfell; si tratta, come accennato poche righe più alto, di una nuova espansione indipendente e gratuita pensata i fan di The Elder Scrolls IV Oblivion.

Ecco la trama principale di questo nuovo contenuto scaricabile: «Una volta catturato da nomadi fanatici nel cuore di Hammerfell, il protagonista deve diventare un simbolo per le Guardie Rosse, svelare il mistero del Prisma Dwemer e recuperare i propri ricordi».

Questa nuova espansione standalone ha una dimensione di appena 1,9 GB, e potete scaricarla gratis da questo indirizzo.

Restando in tema, avete letto che poche settimane fa Digital Dreams ha condiviso un video che mostra l’immortale The Elder Scrolls IV Oblivion in 8K con oltre 200 mod e il Reshade Ray Tracing.

Senza contare che tempo fa un altro appassionato aveva ricreato una delle sue aree preferite di Skyrim con l’Unreal Engine 5, facendolo diventare next-gen a tutti gli effetti.

Infine, parlando di stranezze, avete visto che Skyrim – o meglio, uno dei suoi NPC – è finito nella celebre app di incontri Tinder?