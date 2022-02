Skyrim finisce anche su una app di incontri, perché sì

Skyrim, l’open world fantasy di Bethesda, ha ricevuto negli anni il supporto di mod di ogni genere, in grado di dare nuova linfa al gioco. Ora, però, pare si sia andati ancora oltre.

Il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls è infatti un gioco con una fanbase vasta e realmente affezionata, in grado di creare dal nulla nuovi contenuti e chicche di ogni genere.

Basti pensare al DLC che ci porta nelle profondità degli abissi, per altre 10 ore di gioco che troppo male non sono.

Oppure alla mod di Skyrim in grado di renderlo ancora più bello da vedere, specie per quanto riguarda le foreste e i boschi presenti nel gioco. Avreste però mai pensato di trovare il gioco Bethesda su una app di incontri come Tinder?

Qualcuno, infatti, ha trovato un falso profilo Tinder progettato intorno al personaggio di Lydia, un nome ben noto a chi conosce Skyrim a menadito.

Condiviso dall’utente LiKINGtheODds su Reddit, questo profilo mostra un’immagine della donna, indicando la sua professione come Housecarl e rivelando che la sua età è di 25 anni.

Tra gli “hobby” che questo profilo Tinder elenca per “attirare” le persone verso di lei, questi includono alcune delle sue caratteristiche più fastidiose presenti nel gioco.

Per esempio, una di queste include lo stare davanti alle porte, considerando la sua tendenza a non far passare i giocatori in certe aree.

I suoi altri due “hobby” sono lamentarsi del suo lavoro e morire nei posti più scomodi, cosa questa che non la rende di certo troppo interessante.

Insomma, gli aspiranti corteggiatori di Lydia su Tinder dovrebbero tenere a mente che probabilmente si tratta di uno dei personaggi più noiosi di sempre (oltre ad essere stata sposata in Skyrim, diverse volte).

Parlando invece di mod di un certo livello, avete visto quella che aggiunge al gioco il guerriero Kratos della saga di God of War?

E quella che aggiunge una vera e propria ambientazione urbana che sembra uscita da Cyberpunk 2077 all’interno del titolo Bethesda?