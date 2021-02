Importanti conferme: Verdansk di Call of Duty: Warzone sta per saltare in aria

Era dal weekend che aleggiavano rumor funesti sul destino di Verdansk in Call of Duty: Warzone: delle voci di corridoio suggerivano, infatti, che la celebre mappa potesse arrivata ai titoli di coda – e proprio oggi abbiamo assistito a una conferma da una fonte estremamente eminente. Si tratta del sito specializzato VGC, che in precedenza ha anticipato numerose informazioni su titoli come Resident Evil Village e il remake di Resident Evil 4, grazie alle sue gole profonde.

Questa volta, i colleghi spiegano di aver appreso che Verdansk sarebbe davvero arrivata al capolinea e che la seconda stagione appena lanciata in Black Ops Cold War, che porta una ventata di novità anche in Warzone, sarebbe l’ultima per Verdansk. Secondo quanto gli è stato riferito dalle loro fonti, infatti, le testate nucleari che alcuni giocatori hanno notato all’interno della mappa sarebbero state inserite per farla saltare in aria nel momento in cui ci sarà il via della Stagione 3 di Black Ops Cold War. A innescarle, con ogni probabilità, saranno proprio gli zombie che si aggirano per Warzone.

Verdansk

A quel punto, a quanto riferisce VGC, vedremmo l’arrivo di una mappa ambientata negli anni Ottanta, più vicina alle atmosfere e al contesto storico dell’ultimo episodio principale. La mossa, ovviamente, sarebbe votata a rendere Warzone più vicino a Black Ops Cold War, considerando che per il momento i suoi scenari sono ancora ereditati dal lancio standalone che si è affiancato a quello del precedente episodio principale di Call of Duty, Modern Warfare.

Attendiamo di scoprire ulteriori dettagli direttamente da Activision, ma i rumor si sono fatti molto insistenti e il destino di Verdansk nel battle royale gratuito – che trovate su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S – sembra segnato.