Per Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War e Modern Warfare una PS4 da 500 GB non basta più

Che gli episodi della serie Call of Duty fossero dei pesi massimi, quando si tratta di dimensioni in GB, non è sicuramente una scoperta odierna. Gli sparatutto di casa Activision sono tra i videogame più corposi in assoluto, in termini di spazio occupato sull’hard disk (o l’SSD) della vostra piattaforma, e con il lancio della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops Cold War la situazione è tutt’altro che cambiata.

L’aggiornamento, diffuso anche per Warzone, ha il peso che segue:

Black Ops Cold War PS5: 18 GB PS4: 10,5 GB Xbox Series X|S: 26,5 GB Xbox One: 15,3 GB PC: 13,7 GB

Warzone PS5: 17 GB PS4: 17 GB Xbox Series X|S: 17,9 GB Xbox One: 17,9 GB PC: 16,9 GB (20,8 se con Modern Warfare)



Callo of Duty: Black Ops Cold War è disponibile dal 2020 ed è entrato nella sua seconda stagione

Se, di per sé, il peso dell’update non sembra particolarmente proibitivo, è lo spazio libero richiesto per eseguire l’aggiornamento che potrebbe spaventare i giocatori su PS4. Come segnalato dai colleghi britannici di Eurogamer, infatti, per poter scaricare e installare i 17 GB la console richiede oltre 100 GB di spazio libero. Se, insomma, siete soliti tenere parecchi giochi installati sul vostro disco rigido da 500 GB, la cosa potrebbe dare qualche grattacapo.

Tuttavia, è la stessa Activision a segnalare ai giocatori in possesso di Black Ops Cold War, Warzone e Modern Warfare che, in caso giocassero su una PS4 da 500 GB e li avessero installati tutti e tre, questa potrebbe non bastargli più. Come leggiamo nella nota ufficiale:

Coloro che possiedono una PS4 standard con un hard disk di default da 500 GB potrebbero aver bisogno di fare spazio, se avessero tutti i pacchetti di Modern Warfare/Warzone e di Black Ops Cold War installati. Se aveste entrambi i giochi installati e aggiornati con gli ultimi update, probabilmente avreste bisogno di cancellare dei contenuti di gioco per installare la nuova patch di Warzone.

Qualche tempo fa il publisher, conscio del peso titanico dei suoi giochi, aveva anche pubblicato una guida per aiutarvi nella gestione dello spazio per Black Ops Cold War, che potete trovare a questo indirizzo.

Una soluzione per ovviare al problema è sicuramente quella di acquistare un hard disk esterno per la vostra console: in questo articolo abbiamo operato una selezione di quelli più affidabili e dal miglior rapporto qualità/prezzo.

Il più recente episodio della storica serie di sparatutto è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Avete già letto la nostra video recensione del gioco?